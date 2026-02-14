PasaulisĮvykiai

Miunchene – 200 tūkst. žmonių demonstracija: pasmerkė kruvinus įvykius Irane

2026 m. vasario 14 d. 19:20
Policijos duomenimis, šeštadienį Miunchene, kur vyksta pasaulio lyderių saugumo konferencija, į demonstraciją prieš Irano vyriausybę susirinko apie 200 tūkst. žmonių.
Protestuotojai rinkosi Miuncheno Teresės pievoje ir pasmerkė Irano islamo respublikos vadovybę, sausio mėnesį kruvinomis represijomis malšinusią visoje šalyje vykusias protesto akcijas.
Kai kurie iš jų mojavo vėliavomis su liūtu ir saule horizontalių žalių, baltų ir raudonų juostų fone – 1979 m. nuverstos monarchijos emblema.
Žmogaus teisių gynimo organizacijos pranešė, kad Irane buvo nužudyta tūkstančiai protestuotojų.
Mitingus, kuriuose tarptautinė bendruomenė bus raginama imtis veiksmų prieš Teheraną, šeštadienį planuojama surengti ir Toronte bei Los Andžele.
Šeštadienį Miuncheno saugumo konferencijoje kalbėjo ištremtasis buvusio Irano šacho sūnus Reza Pahlavis, paraginęs JAV prezidentą Donaldą Trumpą padėti Irano liaudžiai.
R. Pahlavis, kuris nuo to laiko, kai per 1979 m. revoliuciją buvo nuverstas jo tėvas, gyvena tremtyje, paragino užsienį imtis „humanitarinės intervencijos, kad būtų užkirstas kelias dar daugiau nekaltų žmonių žūčiai“ Irane.
Teresės pieva, kur kasmet vyksta milžiniška Oktoberfesto šventė, yra mažiau nei už trijų kilometrų nuo saugumo konferencijos vietos.
Praėjusią savaitę, atsiliepdami į MEK – išeivijos opozicinės grupės, kurią Teheranas laiko „teroristine“ – kvietimą, Berlyne į mitingą susirinko apie 10 tūkst. žmonių.
