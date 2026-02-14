Praėjus dešimtmečiui po „Brexit“, Europa ir JK siekia megzti glaudesnius ryšius

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen Miuncheno saugumo konferencijoje sakė, kad Europa ir JK turi glaudžiau bendradarbiauti „saugumo, ekonomikos srityse (…) ginant mūsų demokratijas“.
„Europa ir ypač JK turėtų suartėti (…) praėjus 10 metų po „Brexit“, mūsų ateitis yra kaip niekada susijusi“, – teigė U. von der Leyen.
Jai antrino JK lyderis Keiras Starmeris.
„Mes nesame kryžkelėje – kelias į priekį yra tiesus ir aiškus. Turime stiprinti savo kietąją galią, nes tai yra šių laikų valiuta“, – tvirtino jis.
„Turime gebėti atgrasyti agresiją ir taip, jei reikės, turime būti pasirengę kovoti“, – nurodė K. Starmeris ir kartu paragino sukurti „bendrą pramonės bazę visoje Europoje, kuri galėtų paspartinti gynybos produktų gamybą“ ir „sustiprinti mūsų stipriąsias puses“.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte penktadienį pareiškė, kad „stipri Europa stiprioje NATO reiškia, kad transatlantinis ryšys bus stipresnis, nei bet kada anksčiau“, o Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pažymėjo, jog „dabar yra tinkamas metas stipriai Europai“, kuri „kurtų savo saugumo architektūrą“.