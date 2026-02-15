B. Obama palygino imigracijos reidus Minesotoje su diktatūrų elgesiu

Tūkstančiai federalinių agentų, įskaitant ICE agentus, kelias savaites vykdė plataus masto reidus ir areštus, kurie, Donaldo Trumpo administracijos teigimu, buvo tikslingos operacijos prieš nusikaltėlius, kol šią savaitę jų veikla buvo nutraukta.
B. Obama praėjusį mėnesį kritikavo ICE agentų veiksmus ir vadino neteisėtais, tačiau šeštadienį paskelbtame interviu kairiajam politikos komentatoriui Brianui Tyleriui Cohenui pasakė dar daugiau.
„Kenkėjiškas federalinės vyriausybės agentų elgesys kelia didelį susirūpinimą ir yra pavojingas“, – sakė jis.
Federalinių pareigūnų elgesį, įskaitant du mirtinus šaudymo incidentus, kurie sukėlė didelį nepasitenkinimą dėl D. Trumpo masinio susidorojimo, B. Obama pavadino tokiu, kokį „praeityje matėme autoritarinėse šalyse ir diktatūrose“.
Tačiau B. Obama, vienintelis juodaodis prezidentas per visą Amerikos istoriją, sakė atradęs vilties bendruomenėse, kurios priešinasi operacijoms.
„Ne pavieniais atvejais, bet sistemingai, organizuotai piliečiai sako: „Tai ne ta Amerika, kuria mes tikime“, ir mes ruošiamės kovoti, ir mes ruošiamės duoti atkirtį tiesa, kameromis ir taikiais protestais“, – sakė jis.
„Toks didvyriškas, nuoseklus paprastų žmonių elgesys esant minusinei orų temperatūrai turėtų suteikti mums vilties, – kalbėjo jis. – Kol bus taip besielgiančių žmonių, manau, kad įveiksime visa tai.“
Ketvirtadienį D. Trumpo įgaliotinis Tomas Homanas paskelbė apie agresyvios imigracijos operacijos Minesotoje, sukėlusios didelius protestus ir pasipiktinimą visoje šalyje, pabaigą.
Plačiame interviu tinklalaidei B. Obama taip pat kritikavo gėdos ir padorumo stoką šalies politiniame diskurse, pirmą kartą reaguodamas į D. Trumpo socialiniame tinkle paskelbtą įrašą, kuriame jis ir buvusi pirmoji ponia Michelle pavaizduoti kaip beždžionės.
„Socialiniuose tinkluose ir televizijoje vyksta savotiškas cirkas, o tiesa yra ta, kad žmonės, kurie anksčiau suvokė, kad privalu laikytis tam tikro padorumo, mandagumo taisyklių ir pagarbos institucijai, prarado bet kokį gėdos jausmą, ar ne? Dabar tai prarasta“, – sakė jis.
