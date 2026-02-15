Gazos civilinė gynyba teigia, kad per Izraelio smūgius sekmadienį žuvo 11 žmonių

Nepaisant JAV tarpininkaujamų paliaubų, kurios praėjusį mėnesį perėjo į antrąjį etapą, smurtas palestiniečių teritorijoje tęsiasi, o Izraelis ir islamistų grupuotė „Hamas“ kaltina vieni kitus pažeidžiant susitarimą.
Civilinės gynybos agentūra, kuri veikia kaip gelbėjimo pajėgos, pavaldžios „Hamas“, pranešė, kad vienas smūgis pataikė į pabėgėlių palapinę šiaurinėje Gazos dalyje, o kitas – į teritoriją pietinėje Gazos dalyje.
Penki žmonės žuvo ir dar keli buvo sužeisti, kai Izraelio aviacijos smūgis pataikė į palapinę, kurioje glaudėsi pabėgėliai, šiaurėje esančioje Džabalijoje, sakoma agentūros pareiškime.
Dar penki žmonės žuvo ir taip pat keli kiti buvo sužeisti per smūgį ankstyvą rytą pietiniame Chan Juniso mieste, pranešė agentūra, pridurdama, kad dar vienas žmogus žuvo per Izraelio apšaudymą Gazos mieste.
Al Šifos ir Nasero ligoninės patvirtino, kad į jas buvo atvežti mažiausiai septynių žmonių kūnai.
Kariškių atstovas sakė, kad Izraelio pajėgos smogė atsakydamos į „Hamas“ paliaubų susitarimo pažeidimus.
„Tarp pažeidimų buvo kelių ginkluotų teroristų pasirodymas – jie slėpėsi po griuvėsiais į rytus nuo geltonosios linijos ir netoli IDF pajėgų, greičiausiai išėję iš požeminės infrastruktūros rajone“, – sakė pareigūnas.
„Geltonosios linijos peržengimas su ginklais netoli IDF karių yra aiškus paliaubų pažeidimas ir parodo, kaip „Hamas“ sistemingai pažeidinėja paliaubų susitarimą, siekdama pakenkti kariams“, – pridūrė pareigūnas.
Pagal paliaubų, įsigaliojusių spalio 10 d., sąlygas Izraelio kariai pasitraukė į pozicijas už vadinamosios geltonosios linijos, nors ir toliau kontroliuoja daugiau kaip pusę teritorijos.
Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, pavaldi „Hamas“, teigia, kad nuo paliaubų pradžios žuvo mažiausiai 601 žmogus.
Izraelio kariuomenė teigia, kad per tą patį laikotarpį žuvo mažiausiai keturi jos kariai.
Žiniasklaidos suvaržymai ir ribotos galimybės patekti į Gazos Ruožą neleidžia AFP nepriklausomai patikrinti aukų skaičiaus ar laisvai nušviesti vykstančių kovų.
Gazos RuožasIzraelisPalestina
