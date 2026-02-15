Izraelis: Irane turi nelikti sodrinto urano

Apie tai B. Netanyahu prakalbo tuo metu, kai Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi sekmadienį išvyko į Šveicariją, kur kitą savaitę dalyvaus antrajame derybų ture su JAV dėl Irano branduolinės programos.
Sakydamas kalbą Jeruzalėje, Izraelio premjeras teigė, kad į bet kokį susitarimą su Iranu reikia įtraukti kelis svarbius punktus.
„Pirma, visas sodrintas uranas turi būti išgabentas iš Irano. Antra, turi nelikti galimybės sodrinti. Išmontuokite įrangą ir infrastruktūrą, kuri apskritai leidžia vykdyti sodrinimą“, – sakė B. Netanyahu.
Anot Izraelio premjero, trečioji problema yra balistinės raketos.
Kreipdamasis į pagrindinių Amerikos žydų organizacijų pirmininkų konferenciją, Izraelio vyriausybės vadovas sekmadienį sakė, kad tokias sąlygas jis iškėlė ir per savo pokalbį su JAV prezidentu Donaldu Trumpu anksčiau vasario mėnesį.
„Mūsų įsitikinimu, šie punktai yra svarbūs norint pasiekti susitarimą“, – sakė jis.
Sekmadienį B. Netanyahu taip pat pareikalavo nuolat vykdyti Irano branduolinės programos patikrinimus.
Tiksliai nežinoma, kas iš tiesų nutiko su Irano turėtomis 400 kg 60 proc. sodrinto urano atsargomis. Branduolinės priežiūros inspektoriai paskutinį kartą jas matė 2025 m. birželio mėnesį – prieš tai, kai Izraelis ir JAV surengė oro smūgius prieš Irano branduolinius objektus.
Vašingtonas ir Teheranas derybas dėl Irano branduolinės programos atnaujino vasario 6 d. Omano sostinėje Muskate. Po to, kai sausio mėnesį Iranas žiauriai numalšino antivyriausybinius protestus, JAV grasino imtis karinių veiksmų ir pasiuntė savo lėktuvnešius į regioną.