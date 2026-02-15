K. Kallas atmetė JAV kritiką Europai

„Priešingai, nei kai kas sako, perdėtai politiškai korektiškai, dekadentiškai Europai negresia civilizacinis išnykimas“, – sakė K. Kallas paskutinę Miuncheno saugumo konferencijos dieną.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio šeštadienį patikino sąjungininkus sakydamas, kad Vašingtonas ir Europa „visada kartu“ – tačiau reikalavo, kad žemynas, norėdamas apsaugoti savo „civilizaciją“, gintųsi nuo masinės migracijos.
„Žinia, kurią išgirdome, yra ta, kad Amerika ir Europa yra neatsiejamos, tokios buvo praeityje ir liks ateityje. Manau, kad tai svarbu“, – sakė K. Kallas.
„Taip pat aišku, kad ne visas problemas matome vienodai, ir tas taip pat išliks“, – sakė ji.
Per susitikimą Miunchene Europos pareigūnai tvirtino, kad žemynas privalo imtis vadovavimo savo gynybai agresyvios Rusijos akivaizdoje ir kilus abejonėms dėl JAV patikimumo, nes prezidentas Donaldas Trumpas ardo tarpusavio ryšius.
„Reikia skubiai susigrąžinti Europos gebėjimą veikti savarankiškai“, – sakė K. Kallas.
Ji sakė, kad Europos gynyba „prasideda Ukrainoje“ ir priklauso nuo to, kaip baigsis Rusijos karas, kai JAV deda pastangas sustabdyti kovas.
„Aiškiai matykime situaciją Rusijoje. Rusija nėra supervalstybė, – sakė K. Kallas, tvirtindama, kad šalis yra „nusilpusi“. – Didžiausia grėsmė, kurią dabar kelia Rusija, yra ta, kad prie derybų stalo ji gauna daugiau nei pasiekė mūšio lauke.“
ES vyriausioji diplomatė paragino apriboti Rusijos kariuomenės dydį ir teigė, kad Maskva turi atlyginti padarytą žalą bei atsakyti už karo nusikaltimus.
Prancūzijos Europos reikalų ministras Benjaminas Haddadas pritarė raginimams Europai mažiau kreipti dėmesio į tai, ką sako JAV, ir susitelkti į savo pajėgumų stiprinimą.
„Manau, kad blogiausia pamoka, kurią galime gauti šį savaitgalį, yra sakyti – gerai, galiu įsikibti į kai kuriuos meilės žodžius, kuriuos išgirdau dalyje jo kalbos, ir paspausti žadintuvo atidėjimo mygtuką, – sakė B. Haddadas apie M. Rubio kalbą. – Sutelkime dėmesį į tai, ką galime kontroliuoti, sutelkime dėmesį į mūsų apsiginklavimą, paramą Ukrainai ir grėsmę, kurią Rusija kelia visoms mūsų demokratijoms.“
