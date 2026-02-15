Kraupi mirtis: dviejų vaikų mama rasta negyva parduotuvės šaldiklyje

32-ejų Helen Massiell Garay Sanchez buvo rasta negyva 2025 m. gruodžio 14 dieną. Pareigūnai skelbia, kad nusikalstamos veikos požymių nenustatyta, tačiau šeima dėl tragedijos kaltina parduotuvę ir kreipėsi į teismą.
Trečiadienį Majamio-Deido apygardos medicinos ekspertų tarnyba nustatė, kad moteris mirė nuo aplinkos sukeltos hipotermijos.
Šalutinė mirties priežastis taip pat buvo alkoholio vartojimas, nes toksikologai moters kraujyje nustatė 0,112 promilės girtumą. Toks alkoholio kiekis viršija JAV leistiną vairavimo ribą.
Hipotermija pasireiškia tada, kai kūno temperatūra nukrenta žemiau 35 laipsnių. Negydoma ji gali sukelti širdies ir kvėpavimo sistemos nepakankamumą ir baigtis mirtimi.
Policijos duomenimis, moteris į parduotuvę įėjo 2025 m. gruodžio 13 d. ir nieko nepirko. Vėliau ji pateko į darbuotojams skirtą zoną ir, kaip manoma, liko šaldiklyje per naktį.
Kitą rytą apie 8 valandą ją rado parduotuvės darbuotojas.
Pareigūnai teigė peržiūrėję vaizdo įrašus, gautus iš šeimos narių ir pačios parduotuvės. Policijos atstovo teigimu, moteris į šaldiklį įėjo savo noru, todėl nusikaltimo požymių nenustatyta. Taip pat atmesta versija, kad mirtį galėjo lemti psichikos sutrikimai.
2026 m. sausį moters šeima Majamio-Deido apygardoje pateikė daugiau nei 50 mln. JAV dolerių vertės ieškinį prieš „Dollar Tree“.
Ieškinyje teigiama, kad parduotuvė buvo aplaidžiai saugoma, nes moteriai buvo sudaryta galimybė patekti į šaldiklį.
Taip pat nurodoma, kad parduotuvės vadovas buvo informuotas apie moters dingimą, tačiau nesiėmė pakankamų veiksmų jai surasti ar padėti. Ieškinys pateiktas moters vyro ir dviejų vaikų vardu.
