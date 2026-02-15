Po kalbos Miunchene M. Rubio išvyko pas D. Trumpo sąjungininkus į Slovakiją ir Vengriją

Vizitai vyksta kitą dieną po to, kai M. Rubio savo kalboje Miuncheno saugumo konferencijoje paragino europiečius ginti „Vakarų civilizaciją“, ragindamas juos susitelkti į JAV prezidento viziją dėl pasaulio tvarkos „atnaujinimo“.
Per kelių valandų trukmės vizitą Bratislavoje M. Rubio planuoja susitikti su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico, nacionalistų lyderiu, kuris save laiko D. Trumpo sąjungininku.
Per neseniai vykusį vizitą D. Trumpo valdose Mar-a-Lage, Floridoje, R. Fico esą išreiškė susirūpinimą dėl JAV prezidento psichinės būklės, rašo „Politico“, remdamasis neįvardytais Europos diplomatais. Ir Vašingtonas, ir Bratislava tai griežtai paneigė.
Po susitikimo Mar-a-Lage Slovakijos vadovas sakė, kad jis ir D. Trumpas turėjo „itin svarbių“ diskusijų apie branduolinę energetiką.
Pirmadienį JAV valstybės sekretorius vyks į Budapeštą, kur susitiks su Vengrijos pareigūnais, įskaitant ministrą pirmininką Viktorą Orbaną.
D. Trumpas neslepia savo paramos Vengrijos dešiniųjų pažiūrų nacionalistų lyderiui, kurį vadina „stipriu ir galingu žmogumi“, artėjant balandžio 12 d. numatytiems parlamento rinkimams.
V. Orbanas susiduria su didžiausiu iššūkiu savo valdymui nuo grįžimo į valdžią 2010 m., nes jo partija „Fidesz“ prieš rinkimus apklausose atsilieka nuo opozicijos lyderio Peterio Magyaro partijos TISZA.
