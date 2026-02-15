Rumunijos prezidentas dalyvaus D. Trumpo Taikos tarybos posėdyje stebėtojo teisėmis

„Kitą savaitę dalyvausiu pirmajame Taikos tarybos posėdyje Vašingtone, atsiliepdamas į Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donaldo Trumpo kvietimą“, – platformoje „X“ rašė N. Danas, neseniai pareiškęs, kad jo šalis dar svarsto, ar prisijungti prie šios institucijos, kurios pirmininkas yra D. Trumpas.
Tarybos, kurios pirminė paskirtis yra Gazos Ruožo atstatymo po dvejus metus trukusio Izraelio ir „Hamas“ karo priežiūra, pirmasis posėdis įvyks vasario 19 d. Vašingtone.
Norintys tapti nuolatiniais Taikos tarybos nariais turi sumokėti 1 mlrd. dolerių, dėl to pasigirdo kritika, kad taryba gali tapti „mokama“ JT Saugumo Tarybos versija.
„Rumunija turės stebėtojos statusą ir aš dar kartą patvirtinsiu, kad mes tvirtai remiame tarptautines taikos pastangas ir esame pasirengę dalyvauti Gazos Ruožo atstatymo procese“, – sekmadienį platformoje „X“ pridūrė N. Danas.
Anksčiau šią savaitę Rumunijos prezidentas žurnalistams sakė, kad Rumunija yra suinteresuota dalyvauti Vašingtono derybose, nes šalis „palaiko tradicinius santykius ir su Izraeliu, ir su regiono arabų šalimis“, pridurdamas, kad „padėtis Gazos Ruože yra svarbi Europai“.
Nuo tada, kai D. Trumpas sausio mėnesį Pasaulio ekonomikos forume Davose pristatė savo Taikos tarybą, jos steigiamąją chartiją pasirašė mažiausiai 19 šalių.
Kai kurios šalys, įskaitant Kroatiją, Italiją, Naująją Zelandiją, Norvegiją ir Prancūziją, atsisakė prisijungti, o kitos, pavyzdžiui, Rumunija, pareiškė, kad galėtų svarstyti galimybę prisijungti tik tuo atveju, jei chartija būtų pakeista.