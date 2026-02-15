Skrydis į Londoną baigėsi košmaru: lėktuvo langas pasruvo krauju

Incidentas įvyko Amsterdamo oro uoste. Dešimt minučių po pakilimo į „easyJet“ orlaivį, skridusį į Londono Lutono oro uostą, atsitrenkė žuvėdros.
Netrukus paaiškėjo, kad paukštis trenkėsi į priekinį stiklą, o vėliau – ir į kitas lėktuvo dalis. Ant orlaivio fiuzeliažo ir uodegos buvo matyti ištaškytas kraujas.
Lėktuvu skridę Olly ir Lucy Andrewsai leidiniui „The Sun“ pasakojo, kad vos pakilus lėktuvui jie išgirdo kažką grėsmingo. „Išgirdau didžiulį dūžį ir pažvelgiau į Olly, sakydama: kas tai buvo?“, – pasakojo Lucy ir pridūrė, kad tuo metu skrydžio palydovės staiga nutilo.
„Mes sėdėjome galinėse sėdynėse, todėl viską gerai girdėjome, o žmonės aplink pradėjo sutrikę dairytis. Netrukus lėktuvas skrido labai žemai – virš jūros, ir galėjau matyti, kad vėjo jėgainės buvo visai arti.
Pagalvojau: kažkas ne taip – kodėl mes taip žemai skrendame virš jūros? Tiesiog jutau, kad kažkas negerai. Netrukus pilotas per garsiakalbį pranešė, jog lėktuvas susidūrė su paukščiu ir teks grįžti į Amsterdamo oro uostą. Pilotas kalbėjo gana ramiai ir sakė, kad nerimauti nėra pagrindo“, – pasakojo Lucy.
Avarinis lėktuvo nusileidimas truko apie 25 minutes. Nors keleiviams buvo liepta likti savo vietose, lėktuvui nusileidus oro uoste daugybė smalsių žmonių puolė į lėktuvo priekį sužinoti, kas nutiko.
„Kai išlipome iš lėktuvo, pamatėme, kad ant kabinos lango buvo ištiškę kraujai ir paukščio likučiai – kraujas buvo ištepliotas visur. Pilotui būtų buvę sunku tinkamai matyti pro langą, nes viskas buvo aptaškyta“, – pasakojo Lucy.
„EasyJet“ atstovas spaudai patvirtino, kad sekmadienį, netrukus po pakilimo, lėktuvas susidūrė su paukščiu.
„Vadovaudamasis procedūromis pilotas grįžo į Amsterdamą ir atliko įprastą nusileidimą. Mūsų keleivių ir įgulos saugumas yra svarbiausias prioritetas, ir nors tai buvo nuo mūsų nepriklausanti situacija, atsiprašome už sukeltus nepatogumus“, – teigė jis.
LondonasAmsterdamasLėktuvas
Rodyti daugiau žymių