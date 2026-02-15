Tragedija Italijos kurorte – per sniego laviną žuvo du vyrai, dėl trečio – kovoja medikai

Sekmadienio rytą trys vyrai slidinėjo Kurmajoro slidinėjimo kurorte šiaurės vakarų Italijoje, kai juos užklupo sniego lavina, ją spėjo nufilmuoti kiti slidininkai.
Vienas vyras mirė dar nelaimės vietoje, o kitas mirė nuvežtas į ligoninę. Trečiasis, sunkiai sužeistas, buvo perkeltas į ligoninę Turine.
Jų tapatybės ir tautybės kol kas nepaskelbtos.
Paieškos ir gelbėjimo operaciją atliko penkiolika gelbėjimo tarnybos gelbėtojų, trys šunys.
Komandos naudojo du sraigtasparnius ir dirbo kartu su dviem gydytojais.
Slėnyje, kur įvyko sniego lavina, paskelbtas trečio lygio lavinų pavojus pagal skalę nuo vieno iki penkių.
Už lavinų perspėjimus atsakinga asociacija AINEVA teigė: „Senos, vėjo sukrautos sniego sankaupos gali atskilti savaime arba dėl vieno žiemos sporto entuziasto praėjimo.“
Per šį sezoną slidinėjimo sezono metu Europoje žuvusiųjų skaičius jau viršijo 60, ir policija baiminasi, kad šis skaičius gali dar padidėti.