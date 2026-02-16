M. Rubio prieš rinkimus parėmė V. Orbaną: jūsų sėkmė yra ir mūsų sėkmė

„Galiu jums tvirtai pasakyti, kad prezidentas Trumpas labai suinteresuotas jūsų sėkme, nes jūsų sėkmė yra mūsų sėkmė“, – pareiškė M. Rubio pirmadienį Budapešte bendroje su V. Orbanu spaudos konferencijoje.
Balandžio 12 d. Vengrijoje vyks parlamento rinkimai. Nuo 2010 m. valdžioje esantis dešinysis nacionalistas ministras pirmininkas V. Orbanas patiria didelį spaudimą, nes jo FIDESZ partija apklausose šiuo metu atsilieka nuo opozicijos lyderio Petro Magyaro TISZA partijos.
Prieš susitikimą su V. Orbanu JAV valstybės departamentas pareiškė, jog būtina „stiprinti mūsų bendrus dvišalius ir regioninius interesus, įskaitant mūsų įsipareigojimą taikos procesams, kad būtų išspręsti globalūs konfliktai“.
Pats V. Orbanas vadina save JAV prezidento Donaldo Trumpo „draugu“. Jis, be to, nepaisant karo Ukrainoje, ir toliau palaiko gerus santykius su Kremliumi. Vengrija yra priklausoma nuo Rusijos energijos išteklių.
Vengrijos premjeras per savo vizitą Vašingtoną pasiekė, kad jo šaliai nebūtų taikomos JAV baudžiamosios priemonės, nukreiptos prieš tas valstybes, kurios importuoja rusišką naftą ir dujas.
