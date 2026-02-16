Orai
Pasaulis
Įvykiai
2026 m. vasario 16 d. 11:05
Nelaimė Šveicarijoje: traukinys nuslydo nuo bėgių, gali būti sužeistųjų
2026 m. vasario 16 d. 11:05
Šveicarijos Valė kantone nuo bėgių nuslydo traukinys. Per incidentą Gopenšteine gali būti sužeistųjų, tinkle „X“ pranešė policija.
Šveicarijos geležinkelių bendrovės (SBB) duomenimis, ruožas taro Gopenšteino ir netoliese esančio Brigo dėl lavinos buvo uždarytas.
Ar tai galėjo būti nelaimės, įvykusios 7.00 val. ryto, priežastimi, SBB atstovas kol kas patvirtinti negalėjo.
Šveicarija
Traukinys