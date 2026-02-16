Pasaulio lyderiai sveikina Lietuvą su Valstybės atkūrimo diena: prakalbo ir D. Trumpas

Tiesa, tarp pasveikinusiųjų buvo ir popiežius Leonas XIV, kuris „meldžiasi, kad visi būtų vieningi stengdamiesi siekti taikos ir teisingumo“.
Tuo metu Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino Lietuvą visų amerikiečių vardu.
„Vertinu Lietuvos įsipareigojimą būti viena iš Aljanso lyderių pagal gynybos išlaidas, skaičiuojamas procentais nuo BVP. Jungtinės Valstijos taip pat dėkoja Lietuvai už dosnų pasiūlymą padengti visas rotacinių JAV pajėgų išlaidas. Be to, labai vertiname Jūsų tvirtą bendradarbiavimą su Jungtinėmis Valstijomis Baltarusijos ir Kinijos klausimais“, – sveikinimo laiške rašė JAV vadovas, kviesdamas prezidentą Gitaną Nausėdą tęsti bendradarbiavimą.
Savo ruožtu Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis Lietuvai linkėjo visokeriopos sėkmės.
„Džiaugiuosi, kad Lenkija ir Lietuva daugeliu klausimų kalba vienu balsu. Dedame bendras pastangas, kad užtikrintume rytinės ES ir NATO sienos saugumą, taip pat kovojame su hibridinėmis grėsmėmis. Suprantame, kad kova su agresoriais reikalauja didelių investicijų į saugumą, o mūsų šalys pirmauja tarp šalių, didinančių išlaidas gynybai. Mus taip pat vienija ambicingi transporto ir energetikos projektai, kurie suteikia apčiuopiamos naudos mūsų šalių piliečiams ir kartu prisideda prie grėsmių stabilumui regione šalinimo“, – rašoma Lenkijos vadovo sveikinime.
Sveikinimus perdavė ir Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris.
„Dislokavus Bundesvero brigadą Jūsų šalyje mūsų ilgamečiai artimi ir draugiški santykiai tampa dar glaudesni. Labai džiaugiuosi, kad lietuviai išskėstomis rankomis priėmė mūsų Bundesvero karius ir jų šeimų narius. Kartu mes aktyviai pasisakome už stiprią NATO Rytų flango gynybą, taigi – už laisvą ir demokratinę Europą“, – laiške rašė Vokietijos vadovas.
Tuo metu Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sveikino visus Lietuvos žmones.
„Mūsų vieningas dalykų matymas pasireiškia nepalenkiama parama Rusijos karinę agresiją patyrusiai Ukrainai ir tuo, jog teikiame svarbą tarptautinėje teisėje įtvirtintiems valstybingumo bei teritorinio vientisumo principams. Dėkoju už paramą „Norinčiųjų koalicijai“, o jūsų sutelktumas rodo strateginį artumą, kurį noriu ilgai palaikyti bei sutvirtinti taip pat ir tam, kad pastarųjų mėnesių sukrėtimų akivaizdoje stiprintume Europos saugumą bei gynybą“, – laiške rašė Prancūzijos vadovas.
Linkėjimus ir sveikinimus siuntęs Japonijos imperatorius Naruhito pažymėjo ir birželį vykusį susitikimą su G. Nausėda.
Jungtinės Karalystės karalius Karolis III sveikinimo laiške rašė, kad ši diena suteikia progą apmąstyti tvirtą ir ilgalaikę šalių draugystę.
„Jūsų nacionalinės dienos proga mano žmona ir aš reiškiame Jūsų Ekscelencijai bei Lietuvos Respublikos piliečiams nuoširdžiausius sveikinimus ir šilčiausius linkėjimus. Ši diena suteikia vertingą progą apmąstyti tvirtą ir ilgalaikę mūsų tautų draugystę. Mane labai džiugina stiprūs mūsų dvišaliai ryšiai ir esu pasiryžęs toliau puoselėti dar glaudesnį bendradarbiavimą ateinančiais metais“, – dėstė jis.
Ispanijos karalius Pilypas VI perduodamas sveikinimus linkėjo gerovės, taikos bei klestėjimo.
Tuo metu Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas reiškė šilčiausius sveikinimus ir Lietuvos žmonėms linkėjo laimės bei klestėjimo.
Savo ruožtu Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sveikino visus lietuvius ir linkėjo laimingos Valstybės atkūrimo dienos.
Tuo metu Estijos prezidentas Alaras Karisas pabrėžė šalių artimą draugystę ir bendradarbiavimą.
„Kartu kursime saugią ir stiprią ateitį mūsų regione ir už jo ribų“, – dėstė jis.
Šalies vadovą Valstybės atkūrimo dienos proga taip pat pasveikino kitų valstybių vadovai iš viso pasaulio.
ELTA primena, kad pirmadienį Lietuva švenčia 108-ąsias valstybės atkūrimo metines. Šia proga pagrindiniai šventiniai renginiai vyks šalies sostinėje, jų netrūks ir kituose miestuose.
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, vadovaujama daktaro Jono Basanavičiaus, savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“.
