Šokiruojantis vaizdas: benamis iš motinos rankų bandė išplėšti mažametę

Apie 13 val. vyras įėjo į miesto prekybos centrą, kai iš jo išėjo tėvai ir jų jauna dukra. Tuo metu nepažįstamas vyras staiga sugriebė vaiką už kojų, bandydamas atimti ją iš motinos, kuri laikė ją už rankos.
Moteris energingai priešinosi ir iškart šaukėsi pagalbos: netoliese buvęs vyras įsikišo, kad sustabdytų užpuoliką. Įsikišo ir keli praeiviai bei apsaugos darbuotojai, kurie sėkmingai sulaikė užpuoliką iki atvykstant teisėsaugos pareigūnams.
Atvykęs policijos automobilis užtikrino mergaitės saugumą ir išvežė vyrą į policijos nuovadą.
Atliktas tyrimas, remiantis surinktais liudijimais ir vaizdo stebėjimo kamerų įrašų analize, leido tiksliai atkurti įvykių eigą.
Vaikas buvo nuvežtas į ligoninę medicininiams tyrimams, kurie parodė, kad dėl panaudotos jėgos prieš vaiką jai lūžo šlaunikaulis. Baigus tyrimą, vyras buvo areštuotas už sunkų pagrobimą, padarytą prieš nepilnametį jaunesnį nei keturiolikos metų, taip pat už sunkų kūno sužalojimą.
Jis buvo perduotas teisminėms institucijoms, kurios nurodė jį sulaikyti iki informacijos patvirtinimo.
Parengta pagal „agenzianova“ inf.