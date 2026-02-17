Azerbaidžanas nuteisė buvusį Kalnų Karabacho lyderį 20-čiai metų kalėjimo

R. Vardanianui buvo pateikti kaltinimai nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir terorizmu.
Kiti armėnai, kurie iki anklavo susigrąžinimo 2023 m. rugsėjį buvo jo politiniai vadovai, nuteisti kalėti iki gyvos galvos arba 20-čiai metų.
Tarp penkių nuteistųjų kalėti iki gyvos galvos – ir Arajikas Harutiunianas, kuris buvo paskutinis regiono prezidentas. Visi jie taip pat buvo kaltinami nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais, genocidu ir terorizmu.
16 politikų teismas prasidėjo metų pradžioje. R. Vardanianas buvo teisiamas atskirai.
Kelios Vokietijos žmogaus teisių organizacijos kritikavo teismo procesą kaip politiškai motyvuotus parodomuosius procesus ir paragino Vokietijos ambasadą juos stebėti.
Pagal tarptautinę teisę Kalnų Karabachas visada priklausė Azerbaidžanui, tačiau nuo 20 amžiaus dešimtojo dešimtmečio jis, padedamas Armėnijos kariuomenės ir remiamas Rusijos, veikė kaip separatistinė valstybė, dar vadinama Arcacho Respublika.
2023 m. rugsėjį autoritarinio prezidento Ilhamo Alijevo pasiųstos Azerbaidžano pajėgos susigrąžino regiono kontrolę. Daugiau kaip 100 tūkst. armėnų pabėgo į Armėniją. Daugelis jų lyderių buvo suimti ir išvežti į Baku.
Armėnija apkaltino savo rytinę kaimynę priverstiniu perkėlimu ir etniniu valymu.