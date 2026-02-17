D. Trumpas sako „netrukus“ priimsiantis sprendimą dėl ginklų tiekimo Taivanui

D. Trumpas pabrėžė, kad jo santykiai su Kinijos vadovu yra geri. Šis vasario 4 d. paragino laikytis „abipusės pagarbos“ ir įspėjo Vašingtoną dėl ginklų pardavimo demokratiškai valdomai salai. Taivano klausimas esą yra „svarbiausia tema“ Kinijos ir JAV santykiuose.
„Jungtinės Valstijos turi būti atsargios parduodamos ginklus, įspėjo Xi Jinpingas, kurį citavo valstybinė stotis CCTV. Balandį planuojamas D. Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimas.
Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi šeštadienį Miuncheno saugumo konferencijoje įspėjo Vašingtoną dėl „intrigų“ Taivano klausimu ir pareiškė, kad tai gali sukelti konfrontaciją su Kinija.
Kinija demokratiškai valdomą Taivaną laiko separatistine provincija, kuri, esant reikalui, jėga bus suvienyta su žemynine dalimi.
Vašingtonas oficialiai nepripažįsta Taivano, tačiau yra svarbiausias karinis salos rėmėjas. Gruodį JAV paskelbė apie ginklų sutartį su Taivanu, kurios vertė 11 mlrd. dolerių (9,33 mlrd. eurų). Netrukus po to Kinijos pajėgos surengė manevrus aplink Taivaną, kuriuose dalyvavo dešimtys lėktuvų ir karinių laivų. Buvo imituojama svarbių Taivano uostų blokada.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVTaivanas
Rodyti daugiau žymių