H. Clinton kritikuoja su J. Epsteinu susijusios informacijos nuslėpimą ir ragina leisti liudyti viešai

„Paviešinkite dokumentus. Jie vilkina procesą“, – Berlyne BBC sakė H. Clinton, kuri dėl šio klausimo turėtų duoti parodymus Kongreso komitetui.
Teisingumo departamentas praėjusį mėnesį paviešino naujausią vadinamųjų J. Epsteino failų dalį, kurią sudaro daugiau kaip 3 mln. dokumentų, nuotraukų ir vaizdo įrašų, susijusių su jo tyrimu J. Epsteino, kuris 2019 m. nusižudė kalėjime, atžvilgiu.
Šiuose dokumentuose reguliariai minimas H. Clinton vyras, buvęs prezidentas Billas Clintonas, tačiau nepaaiškėjo jokių įrodymų, kad kuris nors iš Clintonų yra susijęs su nusikalstama veika.
Porai buvo nurodyta už uždarų durų duoti parodymus Atstovų Rūmų Priežiūros komitetui, kuris tiria mirusio finansininko ryšius su įtakingais asmenimis ir tai, kaip buvo tvarkoma informacija apie jo nusikaltimus.
„Mes pasirodysime, bet manome, kad būtų geriau daryti tai viešai“, – BBC teigė H. Clinton.
„Tiesiog noriu, kad tai būtų sąžininga“, – kalbėjo ji ir taip pat pridūrė norinti, kad „su visais būtų elgiamasi vienodai“.
Buvusi valstybės sekretorė nurodė, kad ji ir jos vyras „neturi ko slėpti. Mes ne kartą raginome paviešinti visus šiuos failus.“
Teisingumo departamentas patikino, kad nebeturi jokių dokumentų, kuriuos galėtų paskelbti, tačiau įstatymų leidėjai pažėrė jam kritikos, jog jis nepaviešino vidinių vyriausybės pranešimų, užrašų ir elektroninių laiškų apie J. Epsteiną.
H. Clinton pažymėjo, kad tyrimą jos atžvilgiu atliekantys respublikonai bando nukreipti dėmesį nuo D. Trumpo, kurio vardas taip pat daug kartų minimas šiuose dokumentuose.
„Pažiūrėkite į šį blizgantį objektą. Mes turėsime Clintonus, net ir Hillary Clinton, kuri niekada nebuvo susitikusi su tuo vyruku“, – kalbėjo ji.
D. Trumpas neigia atlikęs kokius nors neteisėtus veiksmus. Vien tik paminėjimas paviešintuose dokumentuose nėra įrodymas, kad buvo padarytas koks nors nusikaltimas.
Buvęs prezidentas B. Clintonas pripažino, kad šio tūkstantmečio pradžioje skrido J. Epsteino lėktuvu su fondu „Clinton Foundation“ susijusio humanitarinio darbo tikslais, tačiau tvirtino, jog niekada nesilankė J. Epsteino privačioje saloje.
H. Clinton, kuri varžėsi su D. Trumpu 2016 m. prezidento rinkimuose, savo ruožtu pabrėžė, kad neturėjo jokių prasmingų kontaktų su J. Epsteinu, niekada neskraidė jo lėktuvu ir nesilankė jo saloje.
Duodama interviu BBC, ji sakė, kad „kelis kartus“ buvo susitikusi su Ghislaine Maxwell – J. Epsteino bendrininke, kuri buvo nuteista už susimokymą su juo seksualiai išnaudoti nepilnamečius.
Atsakydamas į H. Clinton komentarą, kad parodymų davimo procedūra Kongrese yra bandymas atitraukti dėmesį, D. Trumpas tai paneigė ir pirmadienio vakarą žurnalistams teigė, kad jis buvo „visiškai išteisintas“.
H. Clinton parodymus duos vasario 26 d., o B. Clintonas pasirodys vasario 27-ąją.
