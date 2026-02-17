Nauja realybė: lenkai palaiko socialinės žiniasklaidos ribojimus vaikams

Už tai, kad nepilnamečiams būtų visiškai uždrausta naudotis socialine žiniasklaida, pasisakė 11.1 proc. apklausos dalyvių.
Tuo metu 35,5 proc. sutiktų, kad socialinėmis platformomis galima būtų naudotis nuo 15 metų, o 20,9 proc. mano, kad jomis galima būtų naudotis nuo 12 metų.
Beveik ketvirtadalis respondentų mano, kad vaikai galėtų naudotis socialinėmis platformomis, bet tik su tėvų leidimu. 5,2 proc. apklausos dalyvių nemato poreikio vaikams apriboti naudojimąsi socialine žiniasklaida.
Skaitmeninės pilietybės instituto fondo (lenk. Fundacja Instytut Cyfrowego Obywatelstwa) pirmininkė Magdalena Bigaj teigia, kad apklausos rezultatai siunčia aiškią žinutę.
„Prieigos ribojimas (prie socialinių platformų – ELTA) tampa socialine norma. Problema ta, kad dabartiniai apribojimai priklauso nuo socialinių platformų nustatomų sąlygų ir nuostatų, o ne nuo įstatymų. Praktikoje tai reiškia, kad ir suaugusieji iš esmės jų nepaiso“, – sako ji.
Anot publikacijos, problemos mastą patvirtina ir atlikti tyrimai.
Nors socialinės žiniasklaidos platformos dažniausiai skirtos asmenims, kuriems daugiau nei 13 metų, tačiau Lenkijoje jomis naudojasi daugiau nei pusė 7–12 metų vaikų.