Naujuoju Bangladešo premjeru prisaikdintas Tarique‘as Rahmanas

Prezidentas Mohammedas Shahabuddinas prisaikdino ministrą pirmininką ir ministrus per daugybę žmonių sutraukusią ceremoniją, vykusią parlamento pastato Pietinėje aikštėje Dakoje. Renginį tiesiogiai transliavo televizija.
60 metų lyderis perima vadovavimą 170 mln. gyventojų turinčiai valstybei iš laikinosios vyriausybės, kuriai vadovavo Nobelio taikos premijos laureatas Muhammadas Yunusas.
T. Rahmanas ateinančius penkerius metus turėtų vadovauti 50-ies narių ministrų kabinetui. Apie ministrų portfelių paskirstymą planuojama pranešti vėliau.
Šiuo perėjimu užbaigiamas 18 mėnesių trukęs pereinamasis laikotarpis, kuris prasidėjo po 2024 m. rugpjūtį kilusio studentų sukilimo, nuvertusio buvusią ministrę pirmininkę Sheikh Hasiną ir nutraukusio jos 15 metų trukusį valdymą.
BNP 1978 m. įkūrė tuometinis prezidentas Ziauras Rahmanas, T. Rahmano tėvas.
Po Z. Rahmano nužudymo 1981 m. partijai beveik keturis dešimtmečius vadovavo jo motina, buvusi ministrė pirmininkė Khaleda Zia.
T. Rahmanas partijos vadovu tapo sausio mėnesį, praėjus kelioms dienoms po motinos mirties gruodžio 30 d.