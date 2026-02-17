PasaulisĮvykiai

Sidnėjuje užpuolikas peiliu nudūrė vieną žmogų ir dar du sužeidė

2026 m. vasario 17 d. 07:06
Australijos Sidnėjaus mieste vyras gatvėje peiliu užpuolė kelis žmones. Vienas asmuo nuo sunkių sužalojimų mirė nusikaltimo vietoje, dar du kritinės būklės nuvežti į ligoninę, pranešė policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Užpuolimas įvyko ryte pėsčiųjų zonoje Merilendso priemiestyje Sidnėjaus vakaruose.
Užpuolikas pabėgo pėsčiomis. Netrukus netoliese buvo suimtas vyras ir nuvežtas į policijos skyrių. Jis dėl smulkių nusikaltimų jau buvo žinomas policijai.
Incidento priežastys nežinomos. Aukos nebuvo susijusios, sakė policijos atstovas Simonas Glasseris.
„Atrodo, kad ai buvo atsitiktinis išpuolis“, – sakė jis. Institucijos pradėjo tyrimą.
Pasak stoties „Sky News Australia“, 22 metų vyras sužeistas į kaklą, o 47-erių moteris – į pilvą ir krūtinę. Abiejų jų gyvybei gresia pavojus.
Liudininkai pasakojo apie kilusią paniką. Netoliese esančios parduotuvės darbuotojas sakė pradžioje išgirdęs riksmą, o tada žmonės puolė padėti. Nerukus atvyko sraigtasparnis ir keli greitosios pagalbos automobiliai.
AustralijaSidnėjusPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.