Sidnėjuje užpuolikas peiliu nudūrė vieną žmogų ir dar du sužeidė

Užpuolimas įvyko ryte pėsčiųjų zonoje Merilendso priemiestyje Sidnėjaus vakaruose.
Užpuolikas pabėgo pėsčiomis. Netrukus netoliese buvo suimtas vyras ir nuvežtas į policijos skyrių. Jis dėl smulkių nusikaltimų jau buvo žinomas policijai.
Incidento priežastys nežinomos. Aukos nebuvo susijusios, sakė policijos atstovas Simonas Glasseris.
„Atrodo, kad ai buvo atsitiktinis išpuolis“, – sakė jis. Institucijos pradėjo tyrimą.
Pasak stoties „Sky News Australia“, 22 metų vyras sužeistas į kaklą, o 47-erių moteris – į pilvą ir krūtinę. Abiejų jų gyvybei gresia pavojus.
Liudininkai pasakojo apie kilusią paniką. Netoliese esančios parduotuvės darbuotojas sakė pradžioje išgirdęs riksmą, o tada žmonės puolė padėti. Nerukus atvyko sraigtasparnis ir keli greitosios pagalbos automobiliai.
