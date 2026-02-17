Skyrusi baudą, Prancūzija paleido įtariamą Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaivį

Prancūzijos pajėgos ir jų sąjungininkai šiame naftą gabenusiame tanklaivyje išsilaipino praėjusį mėnesį tarp Ispanijos ir Maroko, kai laivas buvo pradėjęs savo kelionę iš Rusijos, ir palydėjo jį į vieną iš uostų, esančių šalia pietinio Marselio miesto.
Laivų sekimo svetainių marinetraffic.com ir vesselfinder.com duomenimis, laivas plaukė po Komorų vėliava.
„Tanklaivis „Grinch“ palieka Prancūzijos vandenis, sumokėjęs keletą milijonų eurų ir praleidęs tris brangiai kainavusias savaites Pajūrio Foso uoste“, – platformoje „X“ pranešė užsienio reikalų ministras Jeanas Noelis Barrotas.
„Europos sankcijų vengimas turi savo kainą. Rusija nebegalės nebaudžiamai finansuoti savo karo, naudodamasi šešėliniu laivynu prie mūsų krantų.“
Prokuratūra ir regioninės valdžios institucijos pareiškė, kad „pagal kaltės pripažinimo procedūrą Marselio teismas skyrė bendrovei, kuriai priklauso šis laivas, piniginę baudą“.
„Bendrovė, kuri jau ėmėsi daugybės žingsnių šia linkme, įsipareigojo kuo greičiau įsigyti naują vėliavą“, – teigiama bendrame pareiškime, kuriame nenurodyta, kurioje šalyje yra įsikūręs laivo savininkas.
Tanklaivių sekimo svetainėse buvo galima matyti, kad vidurdienį laivas vis dar buvo prie Prancūzijos uosto krantų.