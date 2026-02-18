F. Merzą suerzino plojimai po M. Rubio kalbos Miuncheno saugumo konferencijoje

„Manęs nebuvo salėje, bet net jei ir būčiau buvęs, man būtų buvę sunku atsistoti“, – sakė F. Merzas politinėje tinklalaidėje „Machtwechsel“, kuri turėtų būti išleista trečiadienį.
M. Rubio kalba nebuvo tokia priešiška kaip JAV viceprezidento J. D. Vance'o kalba, pasakyta praėjusių metų konferencijoje, pabrėžė F. Merzas, bet pridūrė, kad tai vis tiek buvo JAV prezidentas Donaldas Trumpas „draugiškesniu pavidalu“.
F. Merzas salėje kilusią reakciją paaiškino tuo, jog bendruomenė buvo patenkinta, kad amerikietis kreipėsi į europiečius kaip į draugus.
„Vien tai sukėlė tam tikrą emociją. Man to nebūtų pakakę, bet, matyt, salei to pakako“, – sakė jis.
M. Rubio šeštadienį pasisakė už transatlantinės partnerystės atgaivinimą, tačiau aiškiai išdėstė, kad bendradarbiavimą įsivaizduoja tik D. Trumpo administracijos nustatytomis sąlygomis.
VokietijaFriedrichas MerzasMarco Rubio
