PasaulisĮvykiai

F. Merzą suerzino plojimai po M. Rubio kalbos Miuncheno saugumo konferencijoje

2026 m. vasario 18 d. 10:41
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė susierzinimą dėl ovacijų atsistojus po JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio kalbos Miuncheno saugumo konferencijoje.
Daugiau nuotraukų (1)
„Manęs nebuvo salėje, bet net jei ir būčiau buvęs, man būtų buvę sunku atsistoti“, – sakė F. Merzas politinėje tinklalaidėje „Machtwechsel“, kuri turėtų būti išleista trečiadienį.
M. Rubio kalba nebuvo tokia priešiška kaip JAV viceprezidento J. D. Vance'o kalba, pasakyta praėjusių metų konferencijoje, pabrėžė F. Merzas, bet pridūrė, kad tai vis tiek buvo JAV prezidentas Donaldas Trumpas „draugiškesniu pavidalu“.
F. Merzas salėje kilusią reakciją paaiškino tuo, jog bendruomenė buvo patenkinta, kad amerikietis kreipėsi į europiečius kaip į draugus.
„Vien tai sukėlė tam tikrą emociją. Man to nebūtų pakakę, bet, matyt, salei to pakako“, – sakė jis.
M. Rubio šeštadienį pasisakė už transatlantinės partnerystės atgaivinimą, tačiau aiškiai išdėstė, kad bendradarbiavimą įsivaizduoja tik D. Trumpo administracijos nustatytomis sąlygomis.
VokietijaFriedrichas MerzasMarco Rubio
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.