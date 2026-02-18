Iš J. D. Vance'o – kirčiai Europai

„Nėra taip, kad mes negerbiame savo sąjungininkų. Priešingai – jos dažnai pačios save sabotuoja“, – sakė JD Vance‘as interviu amerikiečių stočiai „Fox News“. Jis patikino, kad JAV vyriausybė nori sėkmingos Europos su stipriais ekonominiais pasiekimais.
Turėdamas omenyje problemas tarp abiejų Atlanto pusių, JD Vance‘as sakė, jog tai nėra dėl to, kad JAV „nemėgsta“ Europos.
Tačiau esą reikėjo Donaldo Trumpo vyriausybės spaudimo, kad NATO sąjungininkai, pavyzdžiui, padidintų savo išlaidas gynybai ir investuotų į sienų apsaugą, siekiant pažaboti migrantų srautus.
„Taigi mes pasiekėme didelės pažangos, tačiau, atvirai kalbant, iš savo sąjungininkų Europoje tikimės gerokai daugiau“, – akcentavo J. D. Vance'as.
James David VanceJAVEuropa
