JAV energetikos sekretorius: JAV vienaip ar kitaip sustabdys Irano branduolines ambicijas

„Jie labai aiškiai pasakė, ką darytų su branduoliniais ginklais. Tai visiškai nepriimtina“, – Paryžiuje, Tarptautinės energetikos agentūros posėdžių kuluaruose, žurnalistams pareiškė Ch. Wrightas.
„Tad mes vienaip ar kitaip sustabdysime Irano žygį link branduolinio ginklo“, – sakė jis.
JAV ir Irano pareigūnai antradienį Ženevoje surengė derybas, kurių tikslas buvo išvengti Vašingtono karinio įsikišimo galimybės siekiant pažaboti Teherano branduolinę programą. Iranas po derybų teigė, kad jie susitarė dėl pagrindinių susitarimo, kuriuo siekiama išvengti konflikto, principų.
Vis dėlto JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as nurodė, kad Teheranas dar nepripažino visų JAV raudonųjų linijų.