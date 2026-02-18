Kanada pristatė naują gynybos planą: sieks mažinti priklausomybę nuo JAV

Kanada, saugodama šalį, „pernelyg kliovėsi savo geografine padėtimi ir kitais“, sakė M. Carney antradienį, turėdamas omenyje kaimyninę šalį.
„Tai lėmė pažeidžiamumą, kurio mes nebegalime sau leisti, ir priklausomybę, kurios nebegalime išlaikyti“, – pažymėjo jis.
M. Carney biuro duomenimis, naujoji gynybos strategija numato daugiau kaip pusę trilijono Kanados dolerių (apie 308 mlrd. eurų) „saugumui, ekonominei gerovei ir Kanados suverenumui“.
Per ateinančius dešimt metų 180 mlrd. dolerių bus skirta pirkimams gynybos srityje, o 290 mlrd. – viešosioms investicijoms, susijusioms su gynyba. Be to, nauja strategija leis sukurti 125 tūkst. gerai apmokamų darbo vietų.
Planas numato šalies gynybos pajėgumų stiprinimą sausumoje, vandenyje ir ore, sakė M. Carney.
„Pasaulis pasikeitė, taigi ir Kanada turi keistis“, – pridūrė jis.
M. Carney yra vienas tarptautinių balsų, griežtai kritikuojančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą. Pasaulio ekonomikos forume Davose praėjusį mėnesį jis pareiškė, kad D. Trumpas sukėlė „lūžį“ taisyklėmis grįstoje pasaulio tvarkoje.
Antradienį M. Carney užsiminė apie JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubi kalbą Miuncheno saugumo konferencijoje praėjusią savaitę ir konstatavo didėjančią prarają tarp JAV ir Kanados vertybių.
Pristatęs gynybos planą, M. Carney , turėdamas omenyje M. Rubio pareiškimą apie „krikščionišką nacionalizmą“ JAV, žurnalistams sakė: „Kanados nacionalizmas yra pilietinis nacionalizmas“, o jo vyriausybės užduotis yra ginti visų žmonių teises didžiulėje ir įvairialypėje šalyje.
Miunchene M. Rubio pabrėžė, kad „Vakarų civilizaciją“ apibrėžia „krikščioniškas tikėjimas, kultūra, paveldas, kalba, kilmė ir mūsų protėvių aukos“.