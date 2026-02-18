Lenkijoje Katalikų Bažnyčios vyskupas teisiamas už pedofilijos slėpimą

Tarnovo vyskupas Andrzejus Jezas yra pirmasis hierarchas, kuriam pateikti kaltinimai dėl nepranešimo valdžios institucijoms apie dvasininkų vykdomą išnaudojimą.
Vyskupas, kuris kaltinimus neigia, teismui sakė, kad „jei mes iš viso nebūtume pranešę apie tuos du atvejus, šis teismo procesas nebūtų prasidėjęs“.
„Paradoksalu, bet esu kaltinamas dėl savo uolumo“, – pridūrė jis.
Prokurorai teigė, kad vyskupas – jam gresia treji metai kalėjimo – žinojo apie du atvejus, kai kunigai išnaudojo nepilnamečius patarnautojus per mišias.
Manoma, kad vienas iš kunigų išnaudojo 95 vaikus ir įvykdė seksualinius nusikaltimus prieš 77.
Tai buvo vienas didžiausių seksualinio išnaudojimo atvejų Lenkijos Katalikų Bažnyčioje, o incidentai vyko nuo devintojo dešimtmečio visose parapijose, kuriose jis tarnavo.
Nė vienam iš dvasininkų, kurių pavardės neskelbiamos dėl Lenkijos privatumo įstatymų, kaltinimai nebuvo pateikti.
Kai kuriais atvejais praėjo per daug metų, o kiti Stanislawą P. kaltinantys asmenys negalėjo tiksliai prisiminti, kada vyko išnaudojimas, nes buvo maži vaikai. Antrasis kunigas, tėvas Tomaszas K., teigė, kad jo sveikata prasta, ir byla buvo nutraukta.
Galiausiai Bažnyčia iš Stanislawo P. atėmė kunigystės šventimus.
„Tai įspūdingas atvejis, Lenkijos tikrovėje iš esmės beprecedentis“, – sakė teisininkas ir rašytojas Arturas Nowakas, pasirodęs lūžio tašku tapusiame dokumentiniame filme apie seksualinį išnaudojimą Lenkijos Katalikų Bažnyčioje.
Vis daugiau skandalų
Ankstesniais atvejais, kai buvo įtariama, kad bažnyčia dangsto nusikaltimus, prokurorai atsisakydavo pradėti tyrimus prieš bažnyčios atstovus, motyvuodami tuo, kad pagal baudžiamąjį kodeksą nereikalaujama pranešti policijai.
Tačiau 2017 m. priėmus kodekso pataisą, tai tapo privaloma seksualinių nusikaltimų, įvykdytų prieš jaunesnius nei 15 metų vaikus, atvejais.
Vyskupo A. Jezo Tarnovo vyskupija antradienį tvirtino, kad „per pastaruosius metus ji pateikė keliolika pranešimų teisėsaugos institucijoms, įgyvendindama „nulinės tolerancijos“ politiką“.
„Manau, kad susiduriame su tam tikra atpirkimo ožio situacija“, – žurnalistams sakė vyskupo gynybos komandos atstovas Zbigniewas Cwiakalskis.
„Nėra taip, kad auka iš karto bėga pas vyskupą ir pradeda jį informuoti“, – pridūrė jis.
Tačiau dvasininkų vaikų išnaudojimo aukos sveikino teismo procesą.
„Esu be galo laiminga, kad tai pagaliau tampa vieša“, – prieš posėdį teisme sakė Lilianna Kupaj, kurią vaikystėje seksualiai išnaudojo kunigas. „Tegul pasaulis pagaliau tai išgirsta“, – su ašaromis akyse pridūrė ji.
Dar visai neseniai atrodė, kad Lenkija atsilieka nuo Europos sekuliarizacijos tendencijų, o 88,8 proc. lenkų „jautėsi priklausantys“ Katalikų Bažnyčiai.
Tačiau dėl vis dažniau pasitaikančių išnaudojimo skandalų, pasipriešinimo griežtiems šalies abortų įstatymams ir susirūpinimo dėl Bažnyčios įsitraukimo į politiką praktikuojančių katalikų skaičius smarkiai sumažėjo.
Praėjusiais metais Lenkijos viešosios nuomonės tyrimų centras išsiaiškino, kad tik 34 proc. lenkų teigė dalyvaujantys kassavaitinėse mišiose, o praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pradžioje jų buvo beveik 70 proc.
Bažnyčios piktnaudžiavimo skandalai palietė net velionį iš Lenkijos kilusį popiežių Joną Paulių II. Tyrimai dėl laikotarpio, kai jis septintąjį ir aštuntąjį dešimtmečius buvo Krokuvos arkivyskupas, metė jam kaltinimus nepranešimu apie žinomus vaikų seksualinio išnaudojimo atvejus.
Vatikanas 2021 m. uždraudė trims Lenkijos vyskupams viešai aukoti mišias ir nurodė jų vyskupijoms mokėti įmokas į aukoms skirtą fondą dėl įtarimų aplaidumu.
Auganti sekuliarizacija
Nors Lenkijos konstitucija yra sekuliari, valstybė finansuoja katalikišką religinį ugdymą valstybinėse mokyklose.
Praėjusiais metais žurnale „Nature Communications“ paskelbtame tyrime teigiama, kad Lenkija yra sparčiausiai sekuliarėjanti šalis pasaulyje, ypač tarp jaunimo.
Anksčiau šią savaitę komisija, sudaryta vaikų seksualiniam išnaudojimui pietų Lenkijos Sosnoveco vyskupijoje tirti, nustatė mažiausiai 50 nukentėjusių vaikų ir 29 įtariamus išnaudotojus, kurių dauguma – dvasininkai.
Ji atskleidė, kad vietos vyskupai, gavę patikimų pranešimų apie išnaudojimą, pakartotinai nesiėmė jokių veiksmų.
Antradienį kitas Lenkijos teismas pradėjo nagrinėti bylą, kurioje kunigas kaltinamas devyniais seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius, taip pat medžiagos apie vaikų seksualinį išnaudojimą laikymu.
Lenkijos vyskupai kitą mėnesį rinksis balsuoti dėl visoje šalyje veiksiančios bažnytinės komisijos dėl pedofilijos.