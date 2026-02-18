Prakalbo apie galimą V. Zelenskio ir V. Putino susitikimą

Pasak agentūros pašnekovo, per trišales derybas Ženevoje karinis pogrupis pasiekė pažangos, o politiniame pogrupyje postūmio nėra.
„Nuo politinio pogrupio sprendimo priklauso, kaip bus įgyvendinama tai, ką parengė karinis pogrupis. Jau būtinas susitikimas lyderių lygmeniu. Tikriausiai taip ir bus“, – pažymėjo šaltinis.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusijos derybų grupė planuoja perduoti šį pasiūlymą Putinui, nes patys jie nėra įgalioti priimti tokio sprendimo.
Vasario 17 d. interviu „Axios“ Volodymyras Zelenskis pranešė, kad pavedė derybų grupei Ženevoje iškelti klausimą dėl būsimo susitikimo lyderių lygmeniu. Pasak Ukrainos prezidento, geriausias būdas pasiekti proveržį teritorijų klausimu – asmeniškai susitikti su Putinu.
„BBC News Ukraina“, remdamasi Ukrainos delegacijos vadovo Rustemo Umerovo atstove spaudai Diana Davitian, rašė, kad po formalaus derybų užbaigimo Ženevoje vasario 18 d. RF delegacijos vadovas Vladimiras Medinskis surengė derybas su Umerovu ir Ukrainos delegacijos nariu Davidu Arachamija.
Pasak atstovės spaudai, susitikimas truko iki dviejų valandų.
„BBC News Ukraina“ rašo, kad nepavyko sužinoti, kokios buvo Medinskio susitikimo su Arachamija ir Umerovu temos.
„Tačiau galima daryti prielaidą, kad, kadangi tiek Umerovas, tiek Arachamija dirbo derybų grupės politiniame pogrupyje, šiame susitikime buvo kalbama apie politinius klausimus, kurie, paties prezidento Volodymyro Zelenskio pripažinimu, išlieka problemiškiausi derybų procese“, – pranešė žurnalistai.
Volodymyras Zelenskis per vakarinį vaizdo kreipimąsi vasario 18 d. pareiškė, kad trišalių derybų Ženevoje rezultatai yra nepakankami.
„Ukraina suinteresuota rezultatu. Šiai dienai negalime pasakyti, kad rezultatas yra pakankamas... Jautrūs politiniai klausimai, klausimai apie galimus kompromisus ir būtiną lyderių susitikimą dar nėra pakankamai išdirbti“, – sakė prezidentas.
Anksčiau jis taip pat pažymėjo, kad derybos tarp Ukrainos, JAV ir RF Ženevoje buvo nelengvos, o pažanga pasiekta tik kariniais klausimais. Konkrečiai, šalys išsprendė ugnies nutraukimo stebėsenos klausimą, kuri vyks dalyvaujant JAV.
Taip pat Rustemas Umerovas po dviejų dienų susitikimų pranešė apie intensyvų ir dalykišką darbą.
Pasak jo, delegacijų rėmuose dirbo politinis ir karinis blokai, buvo aptariami saugumo parametrai ir galimų sprendimų įgyvendinimo mechanizmai. Umerovas pažymėjo, kad derybų metu pavyko patikslinti dalį klausimų, kita dalis reikalauja papildomo derinimo.
„Axios“ duomenimis, derybos „atsidūrė aklavietėje“ dėl Rusijos pusės pozicijos. Tuo tarpu JAV prezidento specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas pranešė, kad susitikimai „lėmė esminę pažangą“.
Vasario 18 d. spaudos konferencijos metu Ukrainos URM atstovas spaudai Heorhijus Tychij pareiškė, kad delegacijos susitarė dėl kito susitikimo taikos pastangų klausimais.