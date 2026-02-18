Prie Italijos krantų rasta mažiausiai 15 migrantų kūnų

Kelionė Viduržemio jūra į Europą jau įprastomis meteorologinėmis sąlygomis laikoma pavojinga. Dažnai žmonių kontrabandininkai migrantus sodina į laivelius, kurie praktiškai netinkami plaukioti. Pagalbos organizacijos baiminasi, kad šią žiemą jau žuvo keli šimtai žmonių. Kūnų rasta ir atviroje jūroje – juos pastebėjo tiek pakrančių apsaugos, tiek civiliai laivai, pavyzdžiui, žvejų.
Netoli Tropea kurorto antradienį vieną kūną aptiko moksleiviai. Nežinomas vyras buvo su oranžinės spalvos gelbėjimo liemene. Rasta ir negyva moteris, su savimi neurėjusi dokumentų. Prokuratūra pradėjo tyrimą. Į krantą išmestų kūnų taip pat aptikta nedidelėje Italijos Pantelerijos saloje.
Italija yra tarp šalių, kurios ypač paveiktos migracijos centrine Viduržemio jūros dalimi maršruto. Dešimtys tūkstančių žmonių kasmet laiveliais pasiekia Italijos krantus.
Premjerės G. Meloni vyriausybė praėjusią savaitę dar kartą sugriežtino savo migracijos politikos kursą.