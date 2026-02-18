PasaulisĮvykiai

Prie Italijos krantų rasta mažiausiai 15 migrantų kūnų

2026 m. vasario 18 d. 12:33
Į Italijos pakrantę bangos išmetė keliolikos žmonių kūnus – tikriausiai migrantų, žuvusių, kai mėgino kirsti Viduržemio jūrą. Sicilijos ir Pietų Italijos Kalabrijos regiono paplūdimiuose, institucijų duomenimis, praėjusiomis dienomis rasta mažiausiai 15 kūnų. Manoma, kad tai žmonės, praėjusiomis savaitėmis tapę žiemos audrų atviroje jūroje aukomis.
Kelionė Viduržemio jūra į Europą jau įprastomis meteorologinėmis sąlygomis laikoma pavojinga. Dažnai žmonių kontrabandininkai migrantus sodina į laivelius, kurie praktiškai netinkami plaukioti. Pagalbos organizacijos baiminasi, kad šią žiemą jau žuvo keli šimtai žmonių. Kūnų rasta ir atviroje jūroje – juos pastebėjo tiek pakrančių apsaugos, tiek civiliai laivai, pavyzdžiui, žvejų.
Netoli Tropea kurorto antradienį vieną kūną aptiko moksleiviai. Nežinomas vyras buvo su oranžinės spalvos gelbėjimo liemene. Rasta ir negyva moteris, su savimi neurėjusi dokumentų. Prokuratūra pradėjo tyrimą. Į krantą išmestų kūnų taip pat aptikta nedidelėje Italijos Pantelerijos saloje.
Italija yra tarp šalių, kurios ypač paveiktos migracijos centrine Viduržemio jūros dalimi maršruto. Dešimtys tūkstančių žmonių kasmet laiveliais pasiekia Italijos krantus.
Premjerės G. Meloni vyriausybė praėjusią savaitę dar kartą sugriežtino savo migracijos politikos kursą.
