V. Zelenskis prabilo apie spaudimą iš D. Trumpo: „Nesąžininga“

Interviu amerikiečių leidiniui „Axios“ V. Zelenskis pabrėžė, jog D. Trumpo vieši raginimai Ukrainai daryti nuolaidas yra „neteisingi“, kai panašių reikalavimų Rusijai nėra.
„Tikiuosi, kad tai tik jo taktika, o ne sprendimas“, – teigė V. Zelenskis per interviu, vykusį derybų Ženevoje metu.
D. Trumpas jau du kartus anksčiau siūlė, kad Kyjivas turėtų imtis iniciatyvos, jog taikos procesas būtų sėkmingas: „Ukraina turėtų kuo greičiau sėsti prie derybų stalo. Tai viskas, ką aš sakau.“
V. Zelenskis pabrėžė, kad jo asmeniniai kontaktai su amerikiečių derybininkais – specialiuoju pasiuntiniu Steve’u Witkoffu ir Jaredo Kushnerio komanda – vyksta pagarbiai ir be jokio spaudimo.
„Mes gerbiame vieni kitus“, – pažymėjo prezidentas, pridurdamas, kad jis „nėra tas žmogus“, kuris lengvai pasiduotų spaudimui.
Tame pačiame interviu V. Zelenskis taip pat griežtai pareiškė, jog atėjo laikas greičiau nutraukti karą, o derybose nėra laiko klausytis Rusijos vadovo padėjėjo Vladimiro Medinskio filosofavimo.
Ukrainos valstybės vadovas išreiškė nuogąstavimus, kad Rusijos delegacija, vadovaujama V. Medinskio, bandys taikos derybas paversti formalumu arba sugrąžinti jas į pradinį tašką, taip siekdama laimėti laiko savo kariams mūšio lauke.
V. Zelenskis pažymėjo, kad V. Medinskis, kaip ir diktatorius Vladimiras Putinas, mėgsta filosofuoti apie karo „istorines šaknis“.
„Neturime laiko visoms šioms nesąmonėms. Turime išspręsti ir užbaigti karą“, – pabrėžė jis.
V. Zelenskis pareiškė esąs atviras referendumui dėl konflikto įšaldymo palei dabartinę fronto liniją ir pridūrė, kad ukrainiečiai „negali suprasti, kodėl“ jų prašoma atsisakyti papildomų teritorijų.
„Manau, kad žmonės referendume su tuo sutiktų. Tai mano nuomonė“, – sakė V. Zelenskis JAV naujienų portalui „Axios“. Toks referendumas, pasak jo, galėtų būti surengtas paraleliai su prezidento rinkimais.
Pasak V. Zelenskio, jo Kyjivas ir Vašingtonas susitarė, kad bet koks susitarimas turi būti patvirtintas Ukrainos gyventojų referendume.
Ukrainos prezidentas kategoriškai atmetė galimybę sutikti su Kremliaus reikalavimu aneksuoti visą Donbasą, nes net jei toks planas būtų pateiktas referendumui, ukrainiečiai jo nepalaikytų.
„Emociškai žmonės to niekada neatleis. Niekada. Jie neatleis man, jie neatleis Jungtinėms Valstijoms“, – teigė V Zelenskis.
Derybos – aklavietėje
Antradienio vakarą Ženevoje pirmoji derybų tarp Ukrainos ir Rusijos diena baigėsi be apčiuopiamų rezultatų, o trečiadienio rytą prasidėjo nauji susitikimai.
Pokalbiai vyko tarpininkaujant JAV specialiajam pasiuntiniui Steve’ui Witkoffui ir trečiadienį turėtų būti tęsiami. Rusijos valstybinė žiniasklaida atmosferą apibūdino kaip „labai įtemptą“. Žurnalistas Barakas Ravidas, remdamasis šaltiniais, rašė, kad politinės derybos yra „aklavietėje“.
Iš anksto neskelbus, šį kartą į derybas buvo įtraukti ir Ukrainos Europos sąjungininkių atstovai. Jose dalyvavo nacionalinio saugumo patarėjai iš Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Italijos. Ukrainos vyriausiasis derybininkas Rustemas Umerovas patvirtino, kad vyko atskiri susitikimai su JAV ir Europos partnerių atstovais.
„Svarbu išlaikyti bendrą požiūrį ir veiksmų koordinavimą tarp Ukrainos, JAV ir Europos“, – rašė jis socialiniame tinkle „Telegram“.
R. Umerovas, komentuodamas pirmąją derybų dieną, taip pat teigė: „Po bendros dalies darbas buvo tęsiamas teminėse grupėse.“ Derybininkai sutelkė dėmesį į praktinius klausimus ir galimų sprendimų mechanizmus.
V. Zelenskis ir toliau atmeta Rusijos reikalavimą išvesti Ukrainos kariuomenės dalinius iš dar jų kontroliuojamų rytinių Luhansko ir Donecko sričių dalių.
