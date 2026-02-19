PasaulisĮvykiai

Buvęs Pietų Korėjos prezidentas dėl maišto nuteistas kalėti iki gyvos galvos

2026 m. vasario 19 d. 09:58
Pietų Korėjos teismas ketvirtadienį pripažino buvusį prezidentą Yoon Suk Yeolą kaltu dėl maišto ir nuteisė jį kalėti iki gyvos galvos, nurodydamas, kad jo sprendimas 2024 m. gruodžio mėnesį paskelbti karo padėtį buvo sąmokslo „paralyžiuoti“ Nacionalinę Asamblėją dalis.
Yoon Suk Yeolas 2024 m. gruodį per televiziją transliuotame kreipimesi paskelbė karo padėtį ir pareiškė, kad reikia imtis drastiškų priemonių „antivalstybinėms jėgoms“ sunaikinti.
Pirmininkaujantis teisėjas Ji Gwi-yeonas sakė, kad eksprezidentas pasiuntė karius į Asamblėjos pastatą, siekdamas nutildyti savo politinius oponentus.
„Teismas nustatė, kad buvo siekiama ilgam laikui paralyžiuoti Asamblėją“, – Seulo centrinės apygardos teisme kalbėjo teisėjas.
„Karo padėties paskelbimas lėmė milžiniškas socialines išlaidas ir yra sunku rasti kokių nors požymių, kad kaltinamasis pareiškė, jog dėl to gailisi“, – tvirtino teisėjas.
„Skiriame Yoon (Suk Yeolui) laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę“, – pridūrė jis.
