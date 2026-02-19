D. Trumpas Vašingtone surengs Taikos tarybos posėdį

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt trečiadienį žurnalistams sakė, kad posėdyje dalyvaus daugiau kaip 20 valstybių. Pasak K. Leavitt, D. Trumpas pirmininkaus pirmajai posėdžio daliai, o vėliau išvyks iš Vašingtono į Džordžiją.
D. Trumpas sausio 23 d. Davose (Šveicarija) pasirašė dokumentus, kuriais buvo įsteigta Taikos taryba.
Tarybos įsteigimui buvo pritarta Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje, o ji yra D. Trumpo plano dėl Gazos Ruožo dalis.
Nors prie tarybos prisijungė galingos Artimųjų Rytų valstybės, įskaitant Turkiją, Egiptą, Saudo Arabiją ir Katarą, taip pat ir didžiosios besivystančios šalys, tokios kaip Indonezija, kitos galingos pasaulio šalys ir tradicinės JAV sąjungininkės Vakaruose laikosi atsargesnės pozicijos.
Pagal D. Trumpo planą dėl Gazos Ruožo, kuris spalio mėnesį leido sudaryti trapias paliaubas, ši taryba turėjo prižiūrėti laikiną teritorijos valdymą.
Tačiau D. Trumpas vėliau nurodė, kad taryba bus išplėsta, jog galėtų spręsti pasaulyje vykstančius konfliktus. Tai sukėlė susirūpinimą, kad Taikos taryba gali bandyti spręsti ir kitus konfliktus ir konkuruoti su Jungtinėmis Tautomis.
Ketvirtadienį vyksiančio posėdžio metu dėmesys turėtų būti sutelktas tik į Gazos Ruožą.
