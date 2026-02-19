Danija sulaikė iš Rusijos plaukusį konteinerinį laivą

„Laivas sulaikytas dėl to, kad jis netinkamai registruotas“, – pranešė administracija.
„Laivas deklaravo, kad plaukioja su Komorų vėliava. Komorai informavo Jūrų administraciją, kad laivas nėra įtrauktas į jų registrą“, – pridūrė ji.
Danijos žiniasklaida identifikavo į šiaurę nuo Danijos, Kategato sąsiauryje, inkarą išmetusį laivą kaip su Irano vėliava plaukiojantį „Nora“. Jūrų laivybos sekimo svetainės „VesselFinder“ duomenimis, jis sausio 16 d. išplaukė iš Sankt Peterburgo į Egiptą.
Pasak transliuotojo TV2, laivui, kuris anksčiau vadinosi „Cerus“, taikomos JAV sankcijos. Pranešta, kad laivas priklauso Irano laivų flotilei, kurią, anot JAV valdžios institucijų, kontroliuoja Mohammadas Hosseinas Shamkhani – Irano aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Chamenei aukšto rango politinio patarėjo Ali Shamkhani sūnus.
Per pastaruosius metus šis laivas dešimt kartų plaukė per Danijos vandenis.
Jūrų administracija teigė, kad laivo patikrinimas bus atliktas „kai leis oro sąlygos, nekelsiančios pavojaus saugumui“.