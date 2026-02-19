Sirijos prezidentas paskelbė amnestiją kaliniams

Prezidentūros duomenimis, dekrete pirmiausiai kalbama apie bausmių sušvelninimą. Kalėjimo iki gyvos galvos bausmės bus pakeistos į 20 metų laisvės atėmimo bausmes. Priverstinio darbo iki gyvos galvos bausmės taip pat trumpės iki 20 metų. Nepagydomai sergantys ir vyresni nei 70 metų amžiaus kalniai bus atleisti nuo bausmės ir paleisti iš kalėjimų.
Tačiau amnestija nebus taikoma kaliniams, nuteistiems dėl sunkių žmogaus teisių pažeidimų prieš sirų tautą. Jos nesulauks ir kalintieji už sunkius nusikaltimus.
Pasak Teisingumo ministerijos, taip bus suteiktas naujas šansas žmonėms, kurie nuteisti dėl įprastų nusikaltimų ir kurie laikomi tinkamais resocializacijai.
Jiems bus palengvintas grįžimas į visuomenę. Kartu ši priemonė padės sumažinti kalinių skaičių perpildytuose kalėjimuose.
Valdant nuverstajam Sirijos diktatoriui Basharui al Assadui, šalyje buvo vykdomi masiniai ir beatodairiški sulaikymai. Žmogaus teisių organizacijos dokumentavo sistemingus kankinimus ir nežmogiškas kalinimo sąlygas.
Daug kalinių mirė dėl kankinimų, bado, ligų ar trūkstamos medicininės priežiūros.
Po režimo nuvertimo daug liūdnai pagarsėjusių kankinimų kalėjimų buvo atverti. Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuro duomenimis, valdant B. al Assado režimui Sirijos kalėjimuose mirė daugiau kaip 100 tūkst. žmonių.