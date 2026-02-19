Vokietijos prezidentas nenori, kad olimpiada Vokietijoje būtų rengiama 2036 m.

Berlynas, Hamburgas, Miunchenas ir Kelnas-Reino-Rūro regionas tikisi, kad Vokietija pretenduos surengti dar nepatikslintas olimpines žaidynes. Vokietijos olimpinių sporto šakų konfederacija (DOSB) sprendimą priims rugsėjo mėnesį.
F. W. Steinmeieris mano, kad 2036 metai yra „istoriškai problemiški“ Vokietijos olimpinei paraiškai, ketvirtadienį sakė prezidento atstovas spaudai.
Buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schröderis su tuo nesutiko ir socialiniame tinkle „LinkedIn“ pareiškė, kad nors ir supranta prezidento nuogąstavimus, su jais nesutinka
„Žaidynių surengimas Vokietijoje būtent šią datą suteiktų galimybę parodyti ne tik pasauliui, bet ir jaunajai Vokietijos kartai, ko mes, kaip demokratinė šalis, išmokome iš savo istorijos“, – sakė G. Schröderis.
Pastarąjį kartą olimpinės žaidynės Vokietijoje vyko 1972 m. Miunchene.
2028 m. vasaros olimpinės žaidynės atiteko Los Andželui, o 2032-aisiais jos vyks Brisbene, Australijoje. Svarstoma, kad 2036 m. žaidynės galėtų būti surengtos Azijoje – susidomėjimą jomis išreiškė Indija ir Kataras.