Austrijoje – naujos sniego lavinos, žuvo trys slidininkai

Du žuvusieji buvo rasti po lavinos Austrijos vakaruose esančiame Sankt Antono slidinėjimo kurorte.
Lavinos nuneštieji buvo ištraukti iš po sniego, bet jų išgelbėti nepavyko, sakė policijos atstovas.
Dar trys žmonės buvo sužeisti. Valdžios institucijos jokių duomenų apie aukų tapatybę, amžių ar pilietybę kol kas nepateikė.
Pirmiau sniego lavina Tirolio Nauderso slidinėjimo kurorte pražudė 42-ejų slidininką iš Vokietijos. Policijos teigimu, vyras su šešiolikmečiu sūnumi slidinėjo už trasos ribų, berniukas įvykio metu liko gyvas, bet patyrė sunkius sužalojimus.
Juodu bandė kirsti šiaurinėje pusėje esantį šlaitą, kai staiga atsikabino maždaug 400 metrų pločio sniego plokštė ir juos apie 200–300 metrų nešė žemyn.
Pastarosiomis dienomis kai kuriose Tirolio vietovėse iškrito iki 40 centimetrų šviežio sniego. Valdžios institucijos įspėjo, kad lavinų pavojus tebėra didelis.
Vien trečiadienį Tirolio regione užregistruota daugiau nei 30 lavinų. Tirolio ir kaimyniniame Vorarlbergo regione žuvo trys žmonės.
