Buvęs Pietų Korėjos lyderis atsiprašė dėl krizės, kurią sukėlė karo padėties paskelbimas

Seulo centrinės apygardos teismas ketvirtadienį pripažino Yoon Suk Yeolą kaltu dėl vadovavimo maištui, kuriuo buvo siekiama „paralyžiuoti“ Nacionalinę Asamblėją. Nors Yoon Suk Yeolas pripažino, kad jo siekis įvesti karinį valdymą sukėlė „nusivylimą“, jis tvirtino, jog šios priemonės ėmėsi „tik tautos labui“.
„Labai atsiprašau žmonių už nusivylimą ir sunkumus, kuriuos jiems sukėliau dėl savo paties trūkumų, nepaisant mano ryžto išgelbėti tautą“, – pareiškime, kuris buvo išplatintas per jo advokatą, teigė Yoon Suk Yeolas. Jis sakė, kad teismo nuosprendį „sunku priimti“, tačiau nenurodė, ar ketina jį apskųsti.
Nėra aišku, kada 65-erių Yoon Suk Yeolas galės būti paleistas lygtinai, tačiau dauguma kalinių, atliekančių laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, paprastai gali kreiptis po 20 metų.
Nuteistas buvęs Pietų Korėjos prezidentas: už maištą kalėjime praleis ilgus metus
Pirmininkaujantis teisėjas Ji Gwi-yeonas sakė, kad Yoon Suk Yeolas pasiuntė karius į Asamblėjos pastatą, siekdamas nutildyti politinius oponentus, kurie žlugdė jo bandymus valdyti.
„Teismas nustatė, kad buvo siekiama ilgam laikui paralyžiuoti Asamblėją“, – Seulo centrinės apygardos teisme teigė teisėjas ir kartu pažymėjo, jog „karo padėties paskelbimas lėmė milžiniškas socialines išlaidas, ir yra sunku rasti kokių nors požymių, kad kaltinamasis pareiškė, jog dėl to gailisi“.
Karo padėties paskelbimas įplieskė protestus, sukėlė paniką akcijų rinkoje ir apstulbino pagrindinius karinius sąjungininkus, tokius kaip Jungtinės Valstijos.
Prokurorai siekė griežčiausios bausmės pagal Yoon Suk Yeolui pateiktus kaltinimus dėl maišto ir ragino teismą skirti jam mirties bausmę. Pietų Korėjoje galioja neoficialus mirties bausmės moratoriumas – paskutiniams kaliniams ji buvo įvykdyta 1997-aisiais.
Tuo metu, kai karo padėties paskelbimas sukėlė krizę, Yoon Suk Yeolas buvo nepopuliarus prezidentas. Jo partija buvo gerokai užgožta Pietų Korėjos Nacionalinėje Asamblėjoje, kuri balsavo už biudžeto priemonių blokavimą ir pagrindinių jo administracijos veikėjų apkaltą.
Remiamas aukštų kariškių, Yoon Suk Yeolas pasiuntė karius, kad jie perimtų Asamblėjos pastato kontrolę ir sulaikytų kritikus. Eksprezidentas nuolat neigė padaręs ką nors neteisėto ir tvirtino, kad veikė siekdamas „apsaugoti laisvę“ opozicijos vadovaujamos „įstatymų leidimo diktatūros“ akivaizdoje.
Prokurorai apkaltino jį vadovavus maištui, paskatintam „valdžios troškimo, kuriuo siekta diktatūros ir ilgalaikio valdymo“.
Buvęs Pietų Korėjos lyderis 2024 m. gruodžio 3 d. vėlai vakare per televiziją kreipėsi į tautą. Kalbėdamas apie miglotą Šiaurės Korėjos įtakos ir pavojingų „antivalstybinių jėgų“ grėsmę, jis paskelbė apie civilinio valdymo sustabdymą ir karinio valdymo pradžią. Karo padėtis po šešių valandų buvo atšaukta, nes įstatymų leidėjai nuskubėjo į Asamblėjos pastatą, kad skubiai surengtų balsavimą.