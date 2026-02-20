PasaulisĮvykiai

D. Trumpo Taikos taryboje – pažeminimas Baltarusijai: „Apie kokią taiką kalbame“

2026 m. vasario 20 d. 16:17
Nepaisant JAV prezidento Donaldo Trumpo kvietimo, Baltarusijos delegacija negalėjo dalyvauti taikos konferencijoje Vašingtone, nes negavo JAV vizų. Tai ketvirtadienį Minske pareiškė Užsienio reikalų ministerija, kuria remiasi agentūra „Reuters“.
Užsienio reikalų ministras Maksimas Ryženkovas turėjo dalyvauti D. Trumpo Taikos tarybos steigiamajame susitikime.
„Šioje situacijoje kyla pagrįstas klausimas, apie kokią taiką kalbame, jei organizatoriai net nesugeba sutvarkyti pagrindinių formalumų, kad galėtume dalyvauti?“ – sakoma ministerijos pareiškime. Kvietimas iš pradžių buvo skirtas prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai.
Baltarusija yra artima Rusijos sąjungininkė, dėl žmogaus teisių pažeidimų jai seniai taikomos Vakarų sankcijos. Baudžiamosios priemonės buvo sugriežtintos, kai diktatorius A. Lukašenka leido naudotis šalies teritorija Rusijos invazijai į Ukrainą 2022 m.
Tačiau D. Trumpas pastaruoju metu diplomatiniu požiūriu priartėjo prie Baltarusijos ir mainais už politinių kalinių paleidimą panaikino kai kurias sankcijas. Jis nuo 1994 m. valdžioje esantį A. Lukašenką pavadino labai gerbiamu šalies vadovu.
Taikos tarybos, kurią D. Trumpas pradžioje pasiūlė Gazos karui sureguliuoti, susitikime ketvirtadienį Vašingtone dalyvavo 47 valstybių atstovai.
