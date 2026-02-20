Italijoje šalia geležinkelio bėgių žuvo paauglys, per ausines neišgirdęs artėjančio traukinio

Pasak geležinkelio policijos, iš Tuniso kilęs jaunuolis vaikštinėjo netoli bėgių ir, matyt, neišgirdo artėjančio traukinio. Smūgis buvo mirtinas.
Dėl avarijos keletui valandų buvo nutrauktas geležinkelių eismas, kuris neseniai buvo vėl atnaujintas.
Septyniolikmetis gyveno su tėvais Kampobelo di Mazaros mieste, o kai jį partrenkė traukinys, dirbo laukuose San Nikolos rajone, kur netoli geležinkelio bėgių rinko nugenėtas šakas.
Iš pradžių buvo manoma, kad paauglys nusižudė. Avarija įvyko šį rytą, po jos geležinkelio linija buvo ilgą laiką uždaryta.