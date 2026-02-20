PasaulisĮvykiai

Italijoje šalia geležinkelio bėgių žuvo paauglys, per ausines neišgirdęs artėjančio traukinio

2026 m. vasario 20 d. 20:12
Italijoje žuvo 17-metis paauglys, kurį partrenkė traukinys, kai netoli bėgių užsidėjęs ausines klausėsi muzikos.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak geležinkelio policijos, iš Tuniso kilęs jaunuolis vaikštinėjo netoli bėgių ir, matyt, neišgirdo artėjančio traukinio. Smūgis buvo mirtinas.
Dėl avarijos keletui valandų buvo nutrauktas geležinkelių eismas, kuris neseniai buvo vėl atnaujintas.
Septyniolikmetis gyveno su tėvais Kampobelo di Mazaros mieste, o kai jį partrenkė traukinys, dirbo laukuose San Nikolos rajone, kur netoli geležinkelio bėgių rinko nugenėtas šakas.
Susiję straipsniai
Iš pradžių buvo manoma, kad paauglys nusižudė. Avarija įvyko šį rytą, po jos geležinkelio linija buvo ilgą laiką uždaryta.
Italijažuvopaauglys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.