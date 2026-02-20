Kitą savaitę Vokietijos kancleris F. Merzas lankysis Kinijoje

„Šią datą pasiūlė Kinija“, – penktadienį pranešime spaudai sakė F. Merzo atstovas Sebastianas Hille. „Manome, kad šis pasiūlymas atvykti pačioje metų pradžioje yra geras ženklas“, – pridūrė jis.
F. Merzas antradienį išvyks iš Berlyno pirmojo nuo tada, kai pernai gegužę pradėjo eiti pareigas, oficialaus vizito į Kiniją. Trečiadienį Pekine jį pasitiks ministras pirmininkas Li Qiangas, vėliau jis susitiks su Xi Jinpingu deryboms ir vakarienei, sakė S. Hille.
Per dviejų dienų vizitą F. Merzas taip pat aplankys Pekino Uždraustąjį miestą, Kinijos robotikos įmonę „Unitree“, Vokietijos automobilių įmonę „Mercedes-Benz“ ir turbinas gaminančią įmonę „Siemens Energy“, sakė S. Hille.
Dviejų lyderių, kurių vienas vadovauja šaliai, kurios ekonomika yra stipriausia Europoje, o kitas – valstybei, kurios ekonomika pagal didumą yra antra pasaulyje, derybos vyks Berlynui kritišku metu. Vokietija siekia atgaivinti krizę išgyvenančią savo ekonomiką, kai daugelis įmonių nukenčia dėl didžiulės konkurencijos su Kinija.
Pasak atstovo, per vizitą bus aptariami dvišaliai santykiai, ekonomikos ir saugumo problemos. F. Merzą kelionėje lydės verslo lyderių delegacija.
VokietijaFriedrichas MerzasKinija
