Makabriškas nusikaltimas: Italijoje benamei vokietei nukirsta galva

Trečiadienį gavusi vieno benamio pranešimą, policija apleistame šio Toskanos miesto Skandičio priemiesčio sklype „rado moters kūną be galvos“.
„Tyrimo metu buvo konfiskuota keletas daiktų, įskaitant mačetę ir peilį su kraujo pėdsakais, kurie buvo rasti šalia kūno“, – teigiama policijos pranešime.
„Rimtas įtariamasis šiame žiauriame nusikaltime yra teisėsaugai jau žinomas vyriškis, kuris šiuo metu yra hospitalizuotas ir stebimas“, – teigiama pranešime.
Prieš pat randant moters kūną, šis vyriškis buvo pastebėtas su „daugybe kraujo pėdsakų“ ant drabužių, pridūrė šaltinis.
Anot regioninio dienraščio „La Nazione“, vokiečių tautybės nužudytoji buvo žinoma vietos benamių labdaros organizacijoms, ji dažnai keisdavo gyvenamąją vietą ir lankydavosi keliose nemokamose valgyklose.
Įtariamasis – jaunas vyriškis iš Šiaurės Afrikos, kuris, kaip teigiama, turėjo psichikos sveikatos problemų, pranešė dienraštis.
Pora „susitikinėdavo“ ir šiame rajone gyveno tame pačiame laikiname būste, pridūrė jis.
ItalijaFlorencijabenamė
