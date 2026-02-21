Milžiniškas sprogimas Čilėje: apvirto skystąsias dujas vežęs sunkvežimis, yra žuvusiųjų

Dar 17 žmonių buvo sužeisti, žurnalistams spaudos konferencijoje pranešė policijos viršininkas, sakydamas, kad sunkvežimio vairuotojas prarado transporto priemonės kontrolę ir pateko į avariją.
Valdžios institucijos informavo, kad sunkvežimio vairuotojas buvo tarp žuvusiųjų.
Prokuratūra tiria, kas lėmė avariją. Sunkvežimis priklausė vietinei dujų bendrovei „Gasco“.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti liepsnos, kylančios iš sprogimo vietos. Avarija įvyko šiaurės Santjage, netoli pagrindinio greitkelio ir pramonės zonos.
Pasak ugniagesių, sprogimas buvo juntamas maždaug 150–200 metrų spinduliu ir apgadino mažiausiai 50 transporto priemonių.
Čilės prezidentas Gabrielis Boricas sakė, kad kai kurios nuolaužos įskriejo į trijų įmonių teritorijas, tačiau kol kas nėra pranešimų apie didesnius nuostolius.
Pasak Santjago metropolijos regiono gubernatoriaus Claudio Orrego, penkių žmonių būklė yra sunki.
„Vienas iš jų turi nudegimus, apimančius 100 % kūno, ir jo būklė yra kritinė“, – sakė C. Orrego.
Parengta pagal „ndtv“ inf.