Neužteko J. Epsteino: D. Trumpas nurodė paviešinti dokumentus apie ateivius

2026 m. vasario 21 d. 14:47
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Teisingumo departamentui paviešinus pedofilo Jeffrey Epsteino dokumentus, Donaldas Trumpas dabar nusitaikė į kitą daugybę sąmokslo teorijų sulaukusį klausimą – ateivius.
Penktadienį platformoje „Truth Social“ D. Trumpas paskelbė, kad nurodė JAV departamentams ir agentūroms paviešinti dokumentus, susijusius su ateiviais, nežemiškos kilmės gyvybėmis ir kitais panašiais klausimais.
Pranešime D. Trumpas teigė, kad, „remiantis didžiulu susidomėjimu“, nurodys karo sekretoriui Pete'ui Hegsethui ir „kitiems atitinkamiems departamentams bei agentūroms pradėti procesą“ dėl šių dokumentų paviešinimo.
Įraše teigiama, kad bus paviešinti dokumentai, susiję su ateiviais ir nežemiškos kilmės gyvybėmis, neatpažintais oro reiškiniais (UAP), neatpažintais skraidančiais objektais (NSO) ir bet kokia kita informacija, susijusia su „šiais itin sudėtingais, bet nepaprastai įdomiais ir svarbiais klausimais“.
Dėl ateivių pasaulį yra įspėję daugybę mokslininkų, įskaitant dabar jau murusį Stepheną Hawkingą. Anot jo, žmonijai Žemėje liko dar tik 100 metų.
Ateivių tema sklando daugybė sąmokslo teorijų. Tarp jų – istorijos apie pietvakarių Nevados valstijoje esančią slaptą karinę bazę „Area 51“ (51 zona – liet.), kurios egzistavimas ilgą laiką nebuvo pripažįstamas.
Kai kurie sąmokslo teorijų platintojai tvirtina, esą šioje karinėje bazėje yra vykdomi tyrimai apie ateivius, o JAV vyriausybė jau kurį laiką žino apie jų egzistavimą, tačiau tam nepateikia jokių įrodymų.
