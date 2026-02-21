Tragedija turistų mėgstamoje saloje: žuvo mažiausiai trys migrantai

Komercinis laivas, į šią vietą nukreiptas Graikijos paieškos ir gelbėjimo centro nurodymu, išgelbėjo dvidešimt migrantų. Atėnų naujienų agentūra pranešė, kad dauguma jų buvo egiptiečiai ir sudaniečiai, įskaitant keturis nepilnamečius.
Pasak Graikijos visuomeninio transliuotojo ERT, avarija įvyko, kai laivas priartėjo prie migrantų medinės valties. Keleiviams kopėčiomis mėginant įlipti į laivą, dėl staigaus judesio nedidelis laivelis apvirto.
Graikijos pakrančių apsaugos atstovas sakė, kad išgyvenusiųjų paiešką tęsė keturi patruliniai laivai, orlaivis ir du Europos sienų apsaugos agentūros „Frontex“ laivai.
Pasak ERT, išgyvenusieji teigė, kad medinėje valtyje buvo apie 50 žmonių.
Rajone pastebėjus kitą laivą su maždaug keturiasdešimčia migrantų buvo pradėta dar viena gelbėjimo operacija.
Migrantai jau daugiau nei metus leidžiasi į pavojingą kelionę jūra iš Libijos į Kretą. Sala jiems yra vartai į Europos Sąjungą.
Jungtinių Tautų pabėgėlių organizacijos UNHCR duomenimis, 2025 m. į Kretą atvyko daugiau nei 16 770 prieglobsčio prašytojų. Dėl atvykstančiųjų antplūdžio Graikijos konservatorių vyriausybė praėjusią vasarą trims mėnesiams sustabdė prieglobsčio prašymų nagrinėjimą, ypač atvykstančiųjų iš Libijos.
UNHCR duomenimis, 2025 m. Graikijos vandenyse žuvo arba dingo 107 žmonės.