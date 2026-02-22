S. Witkoffas: D. Trumpas nesupranta, kodėl Iranas dar nekapituliavo

JAV ir Iranas šią savaitę Ženevoje atnaujino Omano tarpininkaujamas derybas, kuriomis siekiama išvengti karinių veiksmų, Vašingtonui į regioną nusiuntus du lėktuvnešius, gausybę naikintuvų ir ginkluotės savo įspėjimų rimtumui pademonstruoti.
Televizijai „Fox News“ duotame interviu S. Witkoffas sakė, kad prezidentui atrodo „įdomi“ Irano pozicija po jo įspėjimų apie sunkias pasekmes, jei nebūtų pasiektas susitarimas.
„Nenoriu vartoti žodžio „nusivylęs“, nes jis supranta, kad turi daug alternatyvų, bet jam smalsu, kodėl jie to nepadarė... Nenoriu vartoti žodžio „kapituliavo“, bet kodėl jie nekapituliavo“, – kalbėjo JAV specialusis pasiuntinys.
„Kodėl, esant tokiam spaudimui, (ten dislokavus – ELTA) tokius jūrų ir karinio jūrų laivyno pajėgumus, jie neatsisuko į mus ir nesakė: „Mes pareiškiame, kad nenorime (branduolinio – ELTA) ginklo, todėl esame pasirengę padaryti štai ką“? Nepaisant viso to, sunku juos priversti tai padaryti“, – samprotavo S. Witkoffas.
Specialusis JAV pasiuntinys interviu taip pat patvirtino susitikęs su Reza Pahlavi, kuris nebuvo grįžęs į Iraną nuo 1979 m. monarchiją nuvertusios islamo revoliucijos.
„Susitikau su juo prezidento nurodymu“, – sakė jis, daugiau detalių nepateikdamas.
JAV gyvenantis R. Pahlavi praėjusią savaitę Miuncheno saugumo konferencijos auditorijai sakė esąs pasirengęs vesti šalį į „sekuliarią demokratinę ateitį“ po kiek ankstesnių D. Trumpo pareiškimų, esą šaliai būtų geriausia, jei pasikeistų režimas.
S. Witkoffo komentarai nuskambėjo po Irano užsienio reikalų ministro Abbaso Araghchi pareiškimo, neva susitarimo su Vašingtonu projektas bus parengtas per kelias artimiausias dienas.
D. Trumpas ketvirtadienį savo ruožtu pareiškė, kad Iranas turi ne daugiau kaip 15 dienų susitarti dėl klausimų, susijusių su jo branduoline programa.
Kol Ženevoje tęsiasi derybos tarp dviejų šalių, Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei antradienį pabrėžė, kad JAV prezidentui nepavyks sunaikinti Islamo Respublikos.
Vakarų šalys kaltina Iraną siekiant pasigaminti branduolinių ginklų. Teheranas tai neigia, tačiau tvirtina turįs teisę sodrinti uraną civiliniais tikslais.
Islamo Respublika siekia derėtis, kad būtų panaikintos sankcijos, kurios rimtai pakenkė jos ekonomikai ir paskatino gruodžio mėn. kilusius protestus prieš šalies teokratinį režimą.
