Popiežius Leonas XIV susitiko su Kenterberio arkivyskupe

Audiencija pas popiežių Vatikane buvo pirmosios S. Mullally kelionės į užsienį programos dalis. Praėjusį mėnesį ji sulaužė nusistovėjusias taisykles ir tapo pirmąja istorijoje moterimi, užėmusia Anglikonų Bažnyčios aukščiausiojo dvasininko postą.
„Nors mūsų kenčiančiam pasauliui labai reikia Kristaus ramybės, susiskaldymas tarp krikščionių silpnina mūsų gebėjimą būti veiksmingais šios ramybės nešėjais“, – sakė Leonas Vatikano paskelbtame kreipimesi į S. Mullally ir jos delegaciją.
„Kad mūsų skelbiamą žinią išgirstų pasaulis, turime būti ištikimi maldai ir pastangoms šalinti bet kokias kliūtis, trukdančias skelbti Evangeliją“, – sakė jis, pridurdamas, kad „vienybė vardan paveikesnės evangelizacijos“ yra nuolatinė jo tarnystės tema.
Leonas užsiminė apie abiejų Bažnyčių pasiektą pažangą sprendžiant „istoriškai skaldančius klausimus“, tačiau pridūrė, kad „pastaraisiais dešimtmečiais iškilo naujų problemų“, jų plačiau nedetalizuodamas.
„Nepaisant to, neturime leisti, kad šie tebesitęsiantys iššūkiai sutrukdytų mums pasinaudoti visomis įmanomomis galimybėmis kartu skelbti Kristų pasauliui“, – sakė 70 metų Leonas, 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovas.
63 metų S. Mullally yra buvusi medicinos slaugytoja, ištekėjusi ir turinti du vaikus.
16 amžiuje karalius Henrikas VIII nutraukė santykius su Katalikų Bažnyčia ir sukūrė Anglikonų Bažnyčią.
Vėlesniais šimtmečiais šie santykiai nuolat gerėjo, tačiau 2016 m. atsirado naujų nesutarimų, ypač dėl moterų įšventinimo, kuris Katalikų Bažnyčioje yra draudžiamas.
Nuo 2014 m. Anglikonų Bažnyčioje moterys gali tapti vyskupėmis, nors ši tema ir toliau kelia nesutarimų.
S. Mullally vizitas surengtas praėjus šešiems mėnesiams po karaliaus Karolio III susitikimo su Leonu – jis tapo pirmuoju Anglikonų Bažnyčios aukščiausiuoju valdytoju, besimeldusiu su pontifiku.