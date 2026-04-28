D. Trumpas vėl užsipuolė žurnalistę: „Jūs esate gėdingi“

2026 m. balandžio 28 d. 19:08
Lrytas.lt
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį duodamas interviu užsipuolė „CBS News“laidos vedėją Norą O'Donnell už tai, kad ji pacitavo įtariamo šaulio, kuris bandė įsiveržti į Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę, manifestą.
Sekmadienį Baltuosiuose rūmuose įrašytame interviu N.O'Donnell pacitavo įtariamojo Cole'o Alleno manifestą.
„Aš nebesiruošiu leisti pedofilui, prievartautojui ir išdavikui sutepti mano rankas savo nusikaltimais“, – rašoma jame.
D. Trumpas staiga supyko ir užsipuolė žurnalistę.

Nepriekaištinga praeitis, mokytojo karjera – D. Trumpas pakomentavo, kodėl šaulys galėjo taip radikaliai pasielgti

„Laukiau, kol tai perskaitysite, nes žinojau, kad tai padarysite, nes esate siaubingi žmonės. Siaubingi žmonės, – piktinosi D. Trumpas. – Taip, jis tai parašė. Aš nesu prievartautojas. Aš nieko neišprievartavau.“
„O, ar manote, kad jis turėjo omenyje jus?“, – atrėžė žurnalistė. Tačiau JAV prezidentas ignoravo jos klausimą pareikšdamas: „Aš nesu pedofilas.“
D. Trumpas piktinosi, neva žurnalistė skaitė „kažkokio ligonio niekalą“. „Mane susiejo su dalykais, kurie neturi nieko bendra su manimi. Buvau visiškai išteisintas“, – dėstė jis, turėdamas omenyje Jeffrey Epsteino dokumentus.
N.O'Donnell paklausė D. Trumpo, kiek vakarienės metu įgyta patirtis pakeis jo bendravimo su spauda patirtį.
D. Trumpas atsakė tvirtindamas, kad žurnalistai daugiausia yra kairiųjų pažiūrų ir nepritaria jo politikai imigracijos ir nusikalstamumo klausimais.
Tačiau po kelių akimirkų jo kandus atsakymas jai buvo daug aiškesnis.
„Jums turėtų būti gėda tai skaityti, nes aš nesu nė vienas iš šių dalykų, – rėžė D. Trumpas. – Neturėtumėte to skaityti per „60 minutes“ (JAV televizijos laidą– red. past.). Jūs esate gėdingi.“
