Vokietijoje – šnipinėjimu Rusijai įtariamas lietuvis: teisėsauga įvykdė kratas

Pranešime nurodoma, kad vyras gyvena Detmolde. Be to, kratos, kaip pranešama, buvo atliktos Bad Zalcuflene – ten, matyt, yra jo darbo vieta.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, įtariamasis jau kelerius metus gyvena Vokietijoje ir dirba sunkvežimio vairuotoju. Teisėsaugos pareigūnai kelias savaites jį sekė ir klausėsi jo telefono pokalbių.
Byla buvo iškelta po to, kai 2025 m. rugsėjo mėnesį netoli Mindeno miesto ant žibinto stulpo buvo aptikta nedidelė vaizdo kamera.
Ji buvo pritvirtinta penkių metrų aukštyje, o kameros vieta pasirinkta taip, kad būtų galima filmuoti ne tik keleivinius, bet ir krovininius traukinius, teigia policija.
„Tagesschau“ rašo, kad kamerą pastebėjo bendrovės „Deutsche Bahn“ darbuotojas. Vieta, kurioje buvo rasta kamera, yra netoli kareivinių, kuriose dislokuotas 130-asis vokiečių ir britų inžinerijos batalionas, todėl, kaip rašoma pranešime spaudai, gali būti, kad ji buvo naudojama informacijai apie šį dalinį rinkti.
Pažymima, kad Mindeno geležinkelio stotis yra svarbi Vokietijos ir Jungtinės Karalystės ginkluotosioms pajėgoms ir laikoma pagrindiniu pakrovimo punktu NATO rytinio flango gynybai.
„Tagesschau“ saugumo šaltiniai spėja, kad už viso to gali stovėti Rusija.
