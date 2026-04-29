PasaulisĮvykiai

Šiaurės Londone – išpuolis prieš žydus

2026 m. balandžio 29 d. 15:12
Trečiadienį Šiaurės Londone buvo subadyti du žmonės, pranešė žydų grupės. Anksčiau tame rajone buvo įvykdyta virtinė padegimų su žydais susijusiose vietose.
Suimtas vyras, pastebėtas bėgantis su peiliu ir mėginantis „subadyti žydų bendruomenės narius“, socialiniuose tinkluose pranešė žydų savigynos grupė „Shomrim“.
Ji pridūrė, kad du žmonės buvo sužeisti, jiems pagalbą teikė žydų savanorių greitosios pagalbos tarnyba „Hatzola“.
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris pareiškė, kad incidentas daugiausia žydų gyvenamame šiauriniame Londono rajone „kelia didelį nerimą“.
K. Starmeris parlamente sakė įstatymų leidėjams, kad vyksta policijos tyrimas. Jis pridūrė, kad visi turi būti aiškiai apsisprendę ryžtingai kovoti su tokiais nusikaltimais.
