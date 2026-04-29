Šiaurės Londone – išpuolis prieš žydus

Suimtas vyras, pastebėtas bėgantis su peiliu ir mėginantis „subadyti žydų bendruomenės narius“, socialiniuose tinkluose pranešė žydų savigynos grupė „Shomrim“.
Ji pridūrė, kad du žmonės buvo sužeisti, jiems pagalbą teikė žydų savanorių greitosios pagalbos tarnyba „Hatzola“.
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris pareiškė, kad incidentas daugiausia žydų gyvenamame šiauriniame Londono rajone „kelia didelį nerimą“.
K. Starmeris parlamente sakė įstatymų leidėjams, kad vyksta policijos tyrimas. Jis pridūrė, kad visi turi būti aiškiai apsisprendę ryžtingai kovoti su tokiais nusikaltimais.
