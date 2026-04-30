Švedija švenčia karaliaus 80-ąjį gimtadienį

Karalius – ilgiausiai per Švedijos istoriją valdantis monarchas – rūmų koplyčioje dalyvavo rytinėje Padėkos šventėje, vadinamoje Te Deum. Po jos žygiavo karinė garbės sargyba, virš rūmų turėjo praskristi lėktuvai. Prieš pietus rotušėje karalius pagerbtas karališkuoju saliutu ir choro pasirodymu.
Vakare rengiamas banketas, į kurį buvo pakviesta daug Europos karališkųjų asmenų ir garbingų svečių, taip pat ir Tailando karališkoji pora.
Renginių dalyviai yra Norvegijos karalius Haraldas, karalienė Sonja ir sosto įpėdinis Haakonas, Tailando karalius Rama X ir karalienė Suthide, Ispanijos karalienė Sofija ir Danijos karalius Frederikas, karalienė Mary, karalienė Margarita ir princesė Benedikte.
Neseniai dienraščiui „Svenska Dagbladet“ duotame interviu karalius, jaunystėje garsėjęs kaip dėl automobilių pasimaišęs pleibojus, kalbėjo apie atsakomybės naštą, susijusią su jo vaidmeniu.
„Ji sunki, – sakė jis. – Esu karalius visą laiką. Privalau būti“.
Ketvirtadienį kalbėdamas per Švedijos radiją karalius prisiminė akimirką 1966 m., kai jis, tuomet dar princas, plaukdamas aplink pasaulį su Švedijos kariniu jūrų laivynu lankėsi Sidnėjuje.
Vieną vakarą prie jo ant trapo prisiartino pagyvenęs švedas, ilgėjęsis namų ir norėjęs pasikalbėti švediškai. Jis nežinojo, kas yra tas jaunas vyras.
„Tai buvo vienas iš nedaugelio kartų mano gyvenime, kai buvau visiškai nežinomas“, – sakė karalius.
Karaliaus vaidmuo po 1974 m. Konstitucijos reformos tapo grynai reprezentacinis, 2023 m. jis šventė savo auksinį jubiliejų. Karolis XVI Gustavas buvo jauniausias monarchas pasaulyje, kai 1973 m., būdamas 27 metų, buvo karūnuotas po senelio Gustavo VI Adolfo mirties.
Valdys, kol turės jėgų
1946 m. balandžio 30 d. gimęs Carlas Gustafas Folke Hubertus Bernadotte'as buvo vos devynių mėnesių amžiaus, kai jo tėvas princas Gustafas Adolfas žuvo per lėktuvo katastrofą Danijoje.
Nepaisant pasitaikančių skandalų – didžiausias kilo 2010 m., kai knygoje buvo teigiama, kad jis lankėsi sekso klubuose ir turėjo daugybę romanų, – monarchas sulaukia plataus palaikymo.
2024 m. „Ipsos“ instituto atlikta apklausa parodė, kad 66 proc. švedų nori išlaikyti monarchiją, o 20 proc. – ją panaikinti. Vis dėlto apklausa taip pat parodė, kad 42 proc. mano, jog karaliui atėjo laikas atsisakyti sosto ir perduoti 48 metų dukrai kronprincesei Victoriai. 38 proc. manė, kad jis turėtų likti valdžioje.
Karalius aiškiai pasakė, kad neplanuoja pasitraukti. Laikraščiui „Svenska Dagbladet“ jis sakė, kad liks valdžioje, kol turės jėgų.
Karalius pagerbė savo dukrą Victorią, garsėjančią praktišku požiūriu ir darbštumu.
„Ji ambicinga“, – sakė jis ir pridūrė, kad sosto įpėdinė intensyviai rengiasi įvairiose srityse, pastaruoju metu – kaip karininkė įvairiose ginkluotųjų pajėgų šakose. „Tai sunku“, – sakė karalius.
Karolis XVI Gustavas yra ilgiausiai valdantis Europos monarchas, kai 2024 m. jo pusseserė Danijos karalienė Margarita II atsisakė sosto.